La acusación de violación contra Cristiano Ronaldo preocupa a sus patrocinadores

(CNN) - Cristiano Ronaldo y su club Juventus han comenzado a experimentar una explosión tras las acusaciones de violación que rodean a la estrella portuguesa.

Dos de los principales patrocinadores del jugador de 33 años están "monitoreando la situación", mientras que las acciones de la Juventus, que han aumentado más del 100% en los últimos seis meses, debido en gran parte a la firma récord de Ronaldo en julio, cayeron más del 5% después de emitir una declaración de apoyo para el jugador.

"Hemos visto el informe concerniente que detalla las acusaciones contra Cristiano Ronaldo", dijo EA Sports en un comunicado enviado a CNN Sport.

"Estamos siguiendo de cerca la situación, ya que esperamos que los atletas y embajadores se comporten de una manera que sea consistente con los valores de EA".

También se informó ampliamente que Nike está "profundamente preocupado" por las acusaciones hechas contra el astro de la Juventus, quien tiene un acuerdo de respaldo de 1.000 millones de dólares con el gigante de la ropa deportiva de EE.UU.

"Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones y continuaremos vigilando de cerca la situación", dijo la declaración de Nike, que fue obtenida por primera vez por AP. Nike no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

El jugador de la Juventus ha sido acusado de violar a Kathryn Mayorga en una habitación de hotel de Las Vegas en 2009. La Policía de Las Vegas reabrió esta semana la queja presentada por Mayorga, quien dice que está sufriendo daños "psicológicos" por el incidente.

Ronaldo, una de las estrellas deportivas más ricas y famosas del mundo, emitió un comunicado el miércoles negando los cargos, que alegan que violó a Mayorga mientras ella gritaba repetidamente que no, según una demanda presentada en el condado de Clark, Nevada, la semana pasada.

El jueves, la Juventus envió mensajes de apoyo al "gran campeón" Ronaldo en Twitter.

El club italiano tuiteó: "Ronaldo ha demostrado en los últimos meses su gran profesionalidad y dedicación, lo cual es apreciado por todos en la Juventus. Los eventos que supuestamente datan de hace casi 10 años no cambian esta opinión, que es compartida por todos los que han estado en contacto con este gran campeón".

.@Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1

— JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2

— JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018

La exestrella del Real Madrid y del Manchester United, considerada como una de las más grandes del fútbol, se ha quedado fuera del equipo de Portugal para los próximos amistosos contra Polonia el 11 de octubre y Escocia tres días después.

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, también ha dado su "solidaridad total" hacia Ronaldo porque "su buen nombre y reputación están siendo cuestionados".

La abogada Larissa Drohobyczer de Stovall & Associates, la firma de abogados que representa a Mayorga, dijo a los reporteros en Las Vegas el miércoles que su cliente muestra signos de trastorno de estrés postraumático, según un psiquiatra contratado por Stovall.

La demanda de Mayorga acusa a Ronaldo y su equipo de aprovechar el frágil estado emocional de Mayorga para obligarla a firmar un acuerdo de acuerdo y no divulgación en 2009.

Ella dice que recibió 375.000 dólares a cambio de su silencio. Su demanda busca anular el acuerdo y el acuerdo.