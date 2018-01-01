CLOSINGS: Check Updated List of Area Closings

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Posted: Jan. 11, 2018 2:34 PM
Updated: Jan. 11, 2018 2:34 PM
Posted By: Nick Ingram

ACME MUSIC CRICKETT LEAGUE AND WOMEN'S DART LEAGUE TODAY:
CANCELLED

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ANDREW COUNTY SENIOR CENTER:
CLOSED TODAY

B&J SKATE CENTER ALL CLASSES & ACTIVITIES:
CANCELLED

BARTLETT CENTER CHILD CARE:
CLOSED TODAY

BEARCAT BOOGIE DANCE STUDIO ALL CLASSES TODAY:
CANCELLED

BODE ICE ARENA:
LEARN TO SKATE CLASSES CANCELLED

BODE ICE ARENA:
BEYOND BASICS CLASS CANCELLED

BODE ICE ARENA:
LEARN TO SKATE USA CLASS CANCELLED

BODE ICE ARENA:
LEARN TO HOCKEY SKATE CLASS CANCELLED

BODE ICE ARENA:
LEARN TO PLAY HOCKEY CLASS CANCELLED

BOOKBALL 365 GYM ALL WORKOUTS & ACTIVITIES TODAY:
CANCELLED

BREASTFEEDING SUPPORT GROUP AT MOSAIC LIFE CARE: 4:30-6:30PM
CANCELLED

BROOKDALE CHURCH GRIEF SHARE CLASSES TONIGHT:
CANCELLED

CAP HEADSTART ST. JOSEPH :
CLOSED

CAPSTJOE OFFICES:
CLOSED

CASINO WHITE CLOUD AND BINGO HALL:
CLOSING AT 2PM; REGULAR BUSINESS HOURS RESUME FRIDAY

CLARKSDALE FIRST BAPTIST CHURCH: The Music event scheduled for tonight at Clarksdale First Baptist has been Postponed until January 25th

COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP ADMIN. DEPT.:
CLOSED TODAY

DANCE ARTS CENTER:
CANCELLED

DONIPHAN COUNTY MEALS ON WHEELS:
CLOSED

DONIPHAN COUNTY PUBLIC TRANSPORTATION:
CLOSED

DR TIM PRAWL & DR KAITLYN WALTERS DENTAL OFFICES :
CLOSED TODAY

FAIRVIEW GOLF COURSE:
CLOSED TODAY

FREDRICK INN STEAKHOUSE:
CLOSED TODAY
FRESH MOBILE PANTRY AT CARDEN PARK ELEMENTARY FRIDAY 01/12:
CANCELLED

GRACE HOUSE:
CLOSED TODAY

HOUSE OF BREAD FOOD KITCHEN:
CLOSED TODAY

INTERSERVE MEALS ON WHEELS:
NO DELIVERIES

JOYCE RAYE PATTERSON SENIOR CENTER:
DUPLICATE BRIDGE GROUP CANCELLED

JOYCE RAYE PATTERSON SENIOR CENTER:
PARKINSONS SUPPORT GROUP CANCELLED

JOYCE RAYE PATTERSON SENIOR CENTER & FITNESS CENTER:
CLOSING AT 5:00PM

MEGA GYMNASTICS ALL ACTIVITIES TODAY:
CANCELLED

MOUNT ZION BAPTIST CHURCH OF EDGERTON, MO TONIGHT FISH FRY:
CANCELLED; RESCHEDULED TO SATURDAY 01/13

MWSU LOONEY INDOOR POOL: CLOSED

NORTHWEST HEALTH SERVICES ALL OFFICES AND CLINICS:
CLOSED TODAY

ONE STEP AHEAD:
CLOSED TODAY

OUR LADY OF GAUDLOUP THURSDAY NIGHT BIBLE STUDY:
CANCELLED

PATEE PARK FOOD PANTRY:
CLOSED TODAY

REC CENTER:
YOUTH ACTIVITY ROOM CLOSED

REC CENTER:
6PM YOGA CANCELLED

REMINGTON NATURE CENTER:
CLOSED

ROCK PORT NUTRITION SENIOR CENTER:
NO HOME DELIVERED MEALS

RUMOURS SALON:
CLOSED TODAY

SECOND HARVEST FRESH START:
CLOSED TODAY

ST JOSEPH OPEN FOOD KITCHEN NOT SERVING TODAY:
CLOSED TODAY

ST JOSEPH YOUTH ALLIANCE CHILD CARE TRAINING TONIGHT:
CANCELLED

ST. JOSEPH MUSEUM:
CLOSED TODAY

ST. JOSEPH PARKS & REC:
Senior Center and Fitness Center closing at 5:00 pm

ST. JOSEPH PUBLIC LIBRARY BRANCHES:
CLOSED

ST. MARY CHURCH:
NO NOON MASS TODAY

STUDIO PSALMS DANCE CENTER CLASSES TODAY AND TONIGHT:
CANCELLED

THE LORD'S STORE AT JOURNEY BAPTIST CHURCH:
CLOSED TODAY

TRI AL-ANON MEETING TONIGHT AT PATEE BAPTIST CHURCH:
CANCELLED

UNITED CEREBRAL PALSY:
CLOSED TODAY

VFW BINGO IN WATHENA KS:
CANCELLED

WATSON IMAGING CENTER:
CLOSED TODAY

WEIGHT WATCHERS:
CLOSED THIS EVENING

YMCA:
DOWNTOWN Y AND CAMPUS Y WILL CLOSE AT 10AM. EARLY PICKUP IS UNDERWAY FOR YMCA CHILDCARE PROGRAMS

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