CLOSINGS: Check Updated List of Area Closings

ACME MUSIC CRICKETT LEAGUE AND WOMEN'S DART LEAGUE TODAY:
CANCELLED
ANDREW COUNTY SENIOR CENTER:
CLOSED TODAY
B&J SKATE CENTER ALL CLASSES & ACTIVITIES:
CANCELLED
BARTLETT CENTER CHILD CARE:
CLOSED TODAY
BEARCAT BOOGIE DANCE STUDIO ALL CLASSES TODAY:
CANCELLED
BODE ICE ARENA:
LEARN TO SKATE CLASSES CANCELLED
BODE ICE ARENA:
BEYOND BASICS CLASS CANCELLED
BODE ICE ARENA:
LEARN TO SKATE USA CLASS CANCELLED
BODE ICE ARENA:
LEARN TO HOCKEY SKATE CLASS CANCELLED
BODE ICE ARENA:
LEARN TO PLAY HOCKEY CLASS CANCELLED
BOOKBALL 365 GYM ALL WORKOUTS & ACTIVITIES TODAY:
CANCELLED
BREASTFEEDING SUPPORT GROUP AT MOSAIC LIFE CARE: 4:30-6:30PM
CANCELLED
BROOKDALE CHURCH GRIEF SHARE CLASSES TONIGHT:
CANCELLED
CAP HEADSTART ST. JOSEPH :
CLOSED
CAPSTJOE OFFICES:
CLOSED
CASINO WHITE CLOUD AND BINGO HALL:
CLOSING AT 2PM; REGULAR BUSINESS HOURS RESUME FRIDAY
CLARKSDALE FIRST BAPTIST CHURCH: The Music event scheduled for tonight at Clarksdale First Baptist has been Postponed until January 25th
COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP ADMIN. DEPT.:
CLOSED TODAY
DANCE ARTS CENTER:
CANCELLED
DONIPHAN COUNTY MEALS ON WHEELS:
CLOSED
DONIPHAN COUNTY PUBLIC TRANSPORTATION:
CLOSED
DR TIM PRAWL & DR KAITLYN WALTERS DENTAL OFFICES :
CLOSED TODAY
FAIRVIEW GOLF COURSE:
CLOSED TODAY
FREDRICK INN STEAKHOUSE:
CLOSED TODAY
FRESH MOBILE PANTRY AT CARDEN PARK ELEMENTARY FRIDAY 01/12:
CANCELLED
GRACE HOUSE:
CLOSED TODAY
HOUSE OF BREAD FOOD KITCHEN:
CLOSED TODAY
INTERSERVE MEALS ON WHEELS:
NO DELIVERIES
JOYCE RAYE PATTERSON SENIOR CENTER:
DUPLICATE BRIDGE GROUP CANCELLED
JOYCE RAYE PATTERSON SENIOR CENTER:
PARKINSONS SUPPORT GROUP CANCELLED
JOYCE RAYE PATTERSON SENIOR CENTER & FITNESS CENTER:
CLOSING AT 5:00PM
MEGA GYMNASTICS ALL ACTIVITIES TODAY:
CANCELLED
MOUNT ZION BAPTIST CHURCH OF EDGERTON, MO TONIGHT FISH FRY:
CANCELLED; RESCHEDULED TO SATURDAY 01/13
MWSU LOONEY INDOOR POOL: CLOSED
NORTHWEST HEALTH SERVICES ALL OFFICES AND CLINICS:
CLOSED TODAY
ONE STEP AHEAD:
CLOSED TODAY
OUR LADY OF GAUDLOUP THURSDAY NIGHT BIBLE STUDY:
CANCELLED
PATEE PARK FOOD PANTRY:
CLOSED TODAY
REC CENTER:
YOUTH ACTIVITY ROOM CLOSED
REC CENTER:
6PM YOGA CANCELLED
REMINGTON NATURE CENTER:
CLOSED
ROCK PORT NUTRITION SENIOR CENTER:
NO HOME DELIVERED MEALS
RUMOURS SALON:
CLOSED TODAY
SECOND HARVEST FRESH START:
CLOSED TODAY
ST JOSEPH OPEN FOOD KITCHEN NOT SERVING TODAY:
CLOSED TODAY
ST JOSEPH YOUTH ALLIANCE CHILD CARE TRAINING TONIGHT:
CANCELLED
ST. JOSEPH MUSEUM:
CLOSED TODAY
ST. JOSEPH PARKS & REC:
Senior Center and Fitness Center closing at 5:00 pm
ST. JOSEPH PUBLIC LIBRARY BRANCHES:
CLOSED
ST. MARY CHURCH:
NO NOON MASS TODAY
STUDIO PSALMS DANCE CENTER CLASSES TODAY AND TONIGHT:
CANCELLED
THE LORD'S STORE AT JOURNEY BAPTIST CHURCH:
CLOSED TODAY
TRI AL-ANON MEETING TONIGHT AT PATEE BAPTIST CHURCH:
CANCELLED
UNITED CEREBRAL PALSY:
CLOSED TODAY
VFW BINGO IN WATHENA KS:
CANCELLED
WATSON IMAGING CENTER:
CLOSED TODAY
WEIGHT WATCHERS:
CLOSED THIS EVENING
YMCA:
DOWNTOWN Y AND CAMPUS Y WILL CLOSE AT 10AM. EARLY PICKUP IS UNDERWAY FOR YMCA CHILDCARE PROGRAMS