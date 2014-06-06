Clear

TENNIS FALLS BUT READY FOR POSTSEASON

GRIFFON TENNIS GETS TRIPPED UP BY NSU BUT KNOWS THERES MORE AHEAD.

Posted: Apr. 9, 2018 12:03 AM
Updated: Apr. 9, 2018 12:03 AM
Posted By: Adam Orduna

MISSOURI WESTERN TENNIS PLAYED NORTHEASTERN STATE SUNDAY AT GENISIS ATHLETIC CLUB, AND HAD A HARD TIME WITH THE RIVERHAWKS AS THE GRIFFONS LOST THEIR FINAL MATCH OF THE REGULAR SEASON.

Scroll for more content...

THE SILVER LINING, IS THAT THE GRIFFONS HAD ALREADY QUALIFIED FOR THE MIAA CONFERENCE TOURNAMENT.

THIS WILL BE MISSOURI WESTERNS THIRD QUALIFICATION IN FOUR YEARS, AND WILL ONLY LOSE ONE SENIOR FROM THIS YEARS TEAM.

THE MIAA TENNIS CHAMPIONSHIPS WILL BE PLAYED IN LINCOLN NEBRASKA AT THE DILLION TENNIS CENTER. THE CONFERENCE TOURNAMENT WILL START MONDAY APRIL 16TH. TIMES AND MATCH UP ARE STILL BEING SCHEDULED.

Article Comments

Saint Joseph
Overcast
33° wxIcon
Hi: 44° Lo: 28°
Feels Like: 33°
Maryville
Overcast
34° wxIcon
Hi: 42° Lo: 26°
Feels Like: 34°
Savannah
Overcast
33° wxIcon
Hi: 43° Lo: 27°
Feels Like: 33°
Cameron
Overcast
32° wxIcon
Hi: 43° Lo: 27°
Feels Like: 32°
Fairfax
32° wxIcon
Hi: 43° Lo: 26°
Feels Like: 25°
Cloudy skies will remain for your Monday with a slight chance of a stray shower as our storm system that gave us some light snow on Sunday continues to move out of the region. The cloudy skies and light northwest winds will keep temperatures chilly in the middle 40s for highs. Once we get through today...Spring will be making a comeback with lots of sunshine and warmer temperatures for the rest of the week.
KQTV Radar
KQTV Temperatures
KQTV Alerts

Most Popular Stories

Community Events