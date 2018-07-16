Christine A. Edwards (Adkison)

Christine A. Edwards

1918-2018

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Savannah, Missouri- Christine A. Edwards, 99, Savannah, formerly of Cameron, passed away on July 13, 2018.

Christine was born on October 24, 1918 to George and Lizzie (Souders) Adkison.

She was preceded in death by her parents; husband, Jesse Edwards; son, Larry Edwards; son-law, Charles Farr; 5 brothers, Kenneth, Don, Loren, Robert and Claude; and 2 sisters, Helen Kennedy and Thelma Corbett.

Christine was a member of the First Baptist Church, Cameron.

Survivors: daughter, Yvonne Farr, Stewartsville, MO; 8 grandchildren and 18 grandchildren; sister-in-law, Ruth Irvin, Platte City, MO.

Services: 11:00 AM, Tuesday, July 17, 2018 at Poland-Thompson Funeral Home, Cameron. Visitation: 10-11:00AM, prior to the service.

Burial: Cameron Memory Gardens, Cameron. Memorial Fund: First Baptist Church, Cameron. Online condolences: www.polandthompson.com.