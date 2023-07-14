On the Move

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
491 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS            LINN KS               MIAMI

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              LEAVENWORTH
WYANDOTTE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN CENTRAL MISSOURI

PETTIS                SALINE

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              CARROLL               DAVIESS
LIVINGSTON

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                BUCHANAN              CLINTON
DEKALB

IN WEST CENTRAL MISSOURI

BATES                 CASS                  CLAY
HENRY                 JACKSON               JOHNSON MO
LAFAYETTE             PLATTE                RAY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BRAYMER,
BRECKENRIDGE, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON, CHILLICOTHE,
CLARKSDALE, CLINTON, CONCORDIA, COUNTRY CLUB VILLA, ELWOOD,
EXCELSIOR SPRINGS, FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE,
HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, HIGHLAND, INDEPENDENCE,
JAMESPORT, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, LA CYGNE,
LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON,
LIBERTY, LOUISBURG, MARSHALL, MAYSVILLE, MOUND CITY, ODESSA,
OLATHE, OSAWATOMIE, OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE,
PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO,
RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SAVANNAH, SEDALIA,
SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY, STEWARTSVILLE,
TROY, UNION STAR, WARRENSBURG, WATHENA, WEATHERBY LAKE, WESTON,
AND WINDSOR.

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