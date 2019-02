What you need to know about the Big Muddy Mini Maker Faire

The Big Muddy Mini Maker Faire

- Saturday, March 2

- 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

- Restoration Natatorium

117 Francis Street

- Tickets: $5 in advance $7 at door

- For more information: https://thebigmuddy.makerfaire.com/