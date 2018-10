“Miss Universo es para mujeres que nacimos mujeres”: la polémica declaración de Miss Colombia sobre Miss España

(CNN Español) - La recién elegida Miss Colombia, Valeria Morales, empezó su camino hacia participar en Miss Universo con unas declaraciones contra una de sus rivales que generaron polémica.

Morales, que fue elegida el 30 de septiembre como Señorita Colombia, en la ciudad de Medellín, dijo poco antes de su victoria en el concurso que Miss Universo era solo para “mujeres que nacieron mujeres”.

“Creo que el reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres, y creo que para ella también sería una desventaja. Entonces por eso hay que respetarla pero no compartirlo”, dijo Morales sobre Ángela Ponce, la primera mujer transgénero que ganó Miss Universo en España.

Valeria Morales-Señorita Valle es la nueva #MissColombia.

Ponce aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Miss Colombia, pero en agosto de este año publicó un video en sus redes sociales en el que le respondía a quienes piensan que por no haber nacido mujer, no merece estar en los concursos de belleza.

“Pues yo les diré que yo soy una mujer”, respondió Ponce a una pregunta sobre qué les diría a quienes dicen que este es un concurso para mujeres”. “O sea, soy una mujer trans y yo tengo derecho, tengo derecho de estar ahí. Entonces lo que les diría sería que simplemente lo respeten, porque… las bases de Miss Universo me admiten”.

Y añadió: “No soy un hombre queriendo ser una mujer. Nunca lo fui. Yo soy una mujer con una característica diferente y creo que entro dentro del abanico de la diversidad de lo que es ser mujer y eso nos suma, nunca nos va a restar. Hay que respetar”.

What would you say to the people who have criticized you and also criticized the pageant because is a women's pageant? I would like to tell them that I am a woman. I am a Trans* woman and I have the right to be there. So I would tell them to respect it because the Miss Universe's rules allow me to participate; but not only that.. I am not a man wanting to be a woman; I've never been that. I am a woman born under different circumstances and I think that I fit within the diversity spectrum that encompasses being a woman. I would ask them to be more respectful.

Luego de las críticas que recibió en redes sociales, Morales, ya elegida como Miss Colombia, zanjó la controversia y se disculpó por sus comentarios, diciendo que la recibirá con todo el respeto que merece una candidata en Miss Universo, que se realizará en Filipinas, en diciembre de 2018.

“Dije que ella es diferente a nosotras. Por eso pienso que debemos estar en caminos diferentes. Pero si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece una candidata, porque ella va a estar en la misma competencia conmigo, entonces la solidaridad y el respeto va a primar”, dijo Morales este martes ante periodistas.

Ángela Ponce fue nombrada como Miss España en julio de 2018. En 2015 fue Miss Cádiz y también tuvo una participación en Miss World Spain, pero no obtuvo la corona porque los organizadores no admitían mujeres transgénero.

En entrevista con Café CNN de CNN en Español, Ponce dijo que haber sido elegida como Miss España es un “orgullo inmenso”

“Es un orgullo y un peso llevar esta banda, representar a mi país y lo que aquí somos”, le dijo a María Alejandra Requena de CNN en Español. “”Somos personas tolerantes, inclusivas, personas que respetamos y ya no solamente representar a nuestra cultura, nuestra comida, nuestro monumento, no. Es representar también a un tipo de persona que y una forma de vida”.