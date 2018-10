(CNN) - La Academia Sueca anunció este lunes que el Premio Nobel de Economía 2018 es para los investigadores estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer por sus estudios relacionados con "los problemas más fundamentales y apremiantes de nuestro tiempo".

"William Nordhaus y Paul Romer, galardonados con el Premio 2018 en Ciencias Económicas, han diseñado métodos que abordan algunos de los problemas más fundamentales y apremiantes de nuestro tiempo: el crecimiento sostenible a largo plazo en la economía mundial y el bienestar de la población mundial", escribió la institución en su cuenta de Twitter.

El primero fue galardonado por sus investigaciones sobre cambio climático y actividad humana: "La actividad humana ha contribuido a los rápidos aumentos en las temperaturas globales promedio en los últimos 100 años. La investigación del ganador del Premio de Ciencias Económicas 2018 William Nordhaus muestra cómo la actividad económica interactúa con la química y la física básicas para producir el cambio climático".

Por su parte, Romer fue premiado por sus investigaciones que muestran "cómo la acumulación de ideas sostiene el crecimiento económico a largo plazo. Demostró cómo las fuerzas económicas gobiernan la disposición de las empresas para producir nuevas ideas e innovaciones".

