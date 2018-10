Las imágenes de antes y después muestran que no queda nada en algunas partes de Mexico Beach

(CNN) - Cuando el huracán Michael atravesó Mexico Beach en Florida, redujo la ciudad costera a un montón de escombros, estructuras destrozadas y casas fragmentadas.

Estas imágenes aéreas de NOAA ofrecen una mirada dura de cómo no queda nada en algunas partes donde alguna vez estuvieron las casas.

MIRA:Así se ve desde el aire la destrucción que dejó Michael en Mexico Beach, Florida

La mayoría de las casas en la sección norte de Mexico Beach, donde comienzan el canal y la marina, ya no están allí.

Si te acercas al puerto deportivo, los escombros de las casas se amontonan en la costa norte del canal.

Los amarres del barco, desaparecidos. Y el campo de escombros se extiende hacia los árboles más allá del canal.

Moviéndose ligeramente hacia el sur a lo largo de la autopista 98, docenas y docenas más de casas desaparecieron. Realmente no hay otra manera de decirlo.

MIRA: Así se ve desde el aire la destrucción que dejó Michael en Mexico Beach, Florida

Entre las calles 37 y 32, es más fácil contar las residencias que aún están en pie que las que ya no existen.

A pesar de los rumores de su colapso inmediatamente después de la tormenta, el Motel El Governor aún domina Mexico Beach. Los edificios que lo rodean casi han desaparecido.

Las aguas verde azulado de la piscina se han ido. El parque de casas rodantes El Governor, justo al otro lado de la autopista 98, está lleno de fragmentos de casas.

MIRA: Mexico Beach, Florida, bajo la destrucción del huracán Michael

No queda más vegetación.

Más al sur, el techo del edificio de cuatro pisos en 800 US-98 está dañado. Toucan, un pozo de agua popular, se ha ido.