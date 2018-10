La historia del chef venezolano que cocinó arepas para el presidente Macri

(CNN) - En medio de la crisis política y económica de Venezuela y de los miles de venezolanos que cruzan las fronteras de América Latina en busca de una mejor vida, CNN Radio entrevistó al Chef Esteban Gregoriadis quien, acompañado de su mujer y de su pequeño hijo, no sólo logró radicarse en la Argentina en el 2016 sino que con su espíritu emprendedor creó su propio negocio de arepas en el centro de Buenos Aires.

Gregoriadis tuvo además la distinción de ser invitado a la Casa Rosada donde cocinó para el presidente Mauricio Macri y lo hizo además creando su propio invento, la empanada venezolana con chorizo, que terminó siendo uno de los favoritos del mandatario.

El chef venezolano explicó a CNN Radio como al llegar a Buenos Aires creó su restaurante Parados Urbanos de cero, con el poco dinero que llevaba consigo, aprendiendo a través de YouTube como ser electricista, albañil y carpintero para mejorar su emprendimiento cuando ya se le había acabado el dinero.

“No ha sido fácil salir de casa pero siempre hemos encontrado unos brazos amigos, unos lazos de hermandad”, explica Gregoriadis de su nuevo país y du sus amigos argentinos.

Aquí podrás escuchar la entrevista completa

