Seis claves para entender el voto latino en las elecciones intermedias en Estados Unidos

(CNN Español) - Cada vez son más los latinos con derecho a voto en Estados Unidos: en las elecciones intermedias de este noviembre, 29 millones de ellos podrán ejercer este derecho., el asunto es quiénes lo harán.

Según un estudio del centro de investigaciones Pew, entre 2014 y 2018 ha aumentado en cuatro millones el número de latinos habilitados para votar en las elecciones de Estados Unidos.

MIRA:El mapa de votantes hispanos en Estados Unidos

Estas son algunas claves para entender la importancia de su voto en estos comicios

¿Por qué no votan en las intermedias?

Pew indica que el porcentaje de latinos que votaron en las elecciones intermedias ha descendido desde el año 2006. Por poner un ejemplo, la tasa de participación entre los votantes elegibles latinos se redujo a un mínimo histórico de 27% en el año 2014, según los datos de este centro de investigaciones.

Destaca especialmente que son los latinos jóvenes quienes menos votan: en 2014, solo el 16% de los latinos elegibles de entre 18 a 35 años participó en los comicios, en comparación con el 36,2% de los hispanos de más de 36 años.

Esto es relevante porque los jóvenes son una parte muy importante del electorado hispano: sobre un 43,5% de los latinos elegibles en 2018 tienen entre 18 y 35 años.

¿Dónde viven los hispanos?

Es igualmente destacable que siete de cada diez (71%) de los votantes hispanos viven concentrados en solo seis estados, según datos de 2017 citados por Pew: California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona e Illinois.

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-121801804d4564cd3f4e55351ddce2b1-5bcf65f908cb9'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-121801804d4564cd3f4e55351ddce2b1-5bcf65f908cb9'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-121801804d4564cd3f4e55351ddce2b1-5bcf65f908cb9' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); MIRA: El secreto para conseguir el voto latino

Por lo que a porcentajes se refiere, los latinos constituyen la proporción más alta de todos los votantes habilitados en Nuevo México, California, Texas, Arizona y Florida.

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-4f9333e36853aba8a6140bf067b476a5-5bcf65f908e57'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-4f9333e36853aba8a6140bf067b476a5-5bcf65f908e57'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-4f9333e36853aba8a6140bf067b476a5-5bcf65f908e57' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); Aumento generalizadoEl centro de investigaciones matiza que, pese a que la mayoría de los votantes hispanos están en unos pocos estados, "su número ha aumentado rápidamente en muchos estados del país". Pew menciona, por ejemplo, Dakota del Norte, que de 2014 a 2017 experimentó un aumento del 32,4%: el mayor de la nación, ya que en general la población hispana ha crecido en los últimos años.

Carolina del Sur (30,1%), Oregon (28,8%) y Carolina del Norte (28,2%) son otros de los estados que también han tenido grandes aumentos de votantes hispanos elegibles durante este tiempo.

176 distritos con al menos 50.000 votantes latinos elegibles

Otro dato que deja patente la importancia de los votantes latinos es que hay 176 distritos del Congreso con al menos 50.000 votantes latinos elegibles en 2017, y contienen casi el 80% de todos los votantes latinos elegibles.

En concreto, Pew destaca que en un distrito de California y tres de Texas, los hispanos representan al menos las tres cuartas partes de todos los votantes elegibles: el Distrito 40 (81%) y el 34 (79,3%), 16 (76,5%) y 15 (75,1%) de Texas. Los cuatro distritos tienen titulares demócratas. El Distrito 20 de Texas, que cubre parte de San Antonio, tiene 357.000 votantes elegibles hispanos, la mayoría de los distritos del Congreso en la nación.

MIRA: Pronóstico electoral: los demócratas tienen problemas con el voto latino para elecciones intermedias

Los estados del sur, los que tienen menos latinos

"Los latinos constituyen una pequeña parte de los votantes elegibles en los estados del sur, a pesar de que estos estados han experimentado el crecimiento más rápido de la población latina en el país", destacó el centro de investigación.

Como dato: sólo alrededor de un tercio de los latinos que viven en Kentucky (36,1%), Georgia (34,8%), Arkansas (34,6%), Alabama (33,9%), Carolina del Norte (33,2%) y Tennessee (32,0%) son elegibles para votar.

Crecimiento alto en distritos del sur

Varios distritos del Congreso en el sur vieron el crecimiento más rápido de votantes elegibles latinos en el país, según el centro de investigaciones. El octavo Distrito de Carolina del Norte registró el mayor aumento de la nación (163,2%) en votantes elegibles latinos entre 2014 y 2017. Los siguientes cinco distritos con el mayor crecimiento durante este tiempo son el sexto de Florida (110,3% más), el quinto de Carolina del Norte (71,3%) y el 16º de Florida (70,5%).