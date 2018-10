¿Cuántas probabilidades tienes de ganar la lotería Mega Millions o Power Ball?

(CNN Español) - La lotería Mega Millions tiene como premio mayor 1.600 millones de dólares, todo un récord. En tanto, la lotería Power Ball, la nada despreciable suma de 620 millones de dólares. Eso significa que entre el Mega Millions del martes y el Powerball del miércoles están en juego unos 2.200 millones de dólares.

Ha sido usual ver filas de personas en diversos pueblos y ciudades de Estados Unidos, a la espera de comprar uno o más boletos de estas loterías. Ante este panorama surge una pregunta: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el premio mayor? Lo sentimos, es más probable, digamos, que te ataque un tiburón. En este infografía verás más datos curiosos de los premios:

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-f197d388f4b4594b581a13368196d8e3-5bcfbabbd8206'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-f197d388f4b4594b581a13368196d8e3-5bcfbabbd8206'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-f197d388f4b4594b581a13368196d8e3-5bcfbabbd8206' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )();