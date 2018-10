Tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, Estados Unidos: el autor está herido y hay cuatro muertos

(CNN) - Un tiroteo se registró en la mañana de este sábado en la sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Así lo informó el sheriff del condado de Allegheny, Kevin Kraus.

Según fuentes del orden, se confirmaron cuatro muertos y hay al menos 12 personas disparadas. Se desconoce su estado de salud. Tres agentes de policía también recibieron disparos.

Poco después del inicio, tirador se entregó y está herido, según informó la afiliada de CNN KDKA. Ahora está bajo custodia de las autoridades.

La policía de la ciudad de Pittsburgh fue enviada a la intersección de Wilkins Avenue y Shady Avenue, según el Departamento de Policía de Pittsburgh.

"Nos alertaron de disparos activos en la Sinagoga del Árbol de la Vida en Squirrel Hill", dijo hace unos momentos el portavoz del Departamento de Policía de Pittsburgh, Jason Lando.

Las autoridades trabajan en la sinagoga para garantizar la seguridad del lugar: se descarta que haya más tiradores pero hay miedo por algún paquete sospechoso.

Lando les pidió a los residentes cercanos que se quedaran en sus casas y miraran sus puertas. "No salgas de tu casa en este momento, no es seguro".

De acuerdo con el sitio web oficial de Árbol de la Vida, el servicio matutino de Shabat del sábado comenzó a las 9:45 a.m. ET. La sinagoga se encuentra en un barrio judío de la ciudad.

Pittsburgh Public Safety también confirmó un tirador activo en su cuenta de Twitter verificada.

Respuesta al incidente

El Departamento de Policía de Nueva York ha desplegado miembros de su Comando de Respuesta Crítica en sinagogas en toda la ciudad de Nueva York. No hay amenazas creíbles en este momento, pero la policía de Nueva York está monitoreando la situación en la ciudad, según comentó un portavoz de la policía de Nueva York a la CNN.

La misma decisión tomaron las autoridades de Washington: a raíz de los disparos en Pittsburgh, la policía de patrulla en DC presta especial atención a las sinagogas en la ciudad, según el portavoz de la policía de DC, Dustin Sternbeck. Dijo que también comenzaron a comunicarse con los líderes de la comunidad judía en DC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó los eventos en su cuenta oficial de Twitter. "Viendo los eventos que se desarrollan en Pittsburgh, Pennsylvania. Se aplica la ley en la escena. Las personas en el área de Squirrel Hill deben permanecer protegidas. Parece que hay múltiples muertes. Cuidado con el tirador activo. ¡Dios bendiga a todos!", escribió.

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, tuiteó y dijo que aún estaba recibiendo "detalles sobre el tiroteo" en la sinagoga pero "es una situación seria". "Por favor, permanezcan lejos de la zona y tengan a los creyentes y las fuerzas del orden en sus plegarias".

