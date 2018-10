Tiroteo en Pittsburgh: mujer de 97 años y pareja de octogenarios, entre las víctimas

(CNN) - Entre las víctimas del tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 muertos el sábado se encuentran una mujer de 97 años y una pareja de octogenarios.

Karl Williams, jefe de medicina forense del condado de Allegheny, dio a conocer este domingo los nombres, edades y lugar de procedencia de las 11 víctimas.

Aftermath of the mass shooting at the Tree of Life Synagogue in Squirrel Hill, Pittsburgh, PA. While much tragedy struck the neighborhood, many people from the whole city physically came together and many from around the world showed their support. (Photo by Aaron Jackendoff/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-tiroteo-vicc81ctimas.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-tiroteo-vicc81ctimas.jpg?quality=100&strip=info&w=780&strip=info" class="size-full wp-image-582170" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-tiroteo-vicc81ctimas.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="" width="780" height="438" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-tiroteo-vicc81ctimas.jpg?quality=100&strip=info 780w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-tiroteo-vicc81ctimas.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-tiroteo-vicc81ctimas.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-tiroteo-vicc81ctimas.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" />Vecinos realizan vigilia por víctimas del tiroteo en sinagoga de Pittsburgh. (Photo by Aaron Jackendoff/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Las víctimas tenían entre 54 y 97 años y entre ellas también hay un par de hermanos y un matrimonio.

Estas son las víctimas del tiroteo:

– Joyce Fienberg, 75 años, de Oakland, Pittsburgh

– Richard Gottfried, 65 años, de Ross Township

– Rose Mallinger, 97 años, de Squirrel Hill, Pittsburgh

– Jerry Rabinowitz, 66 años, de Edgewood Borough

– Cecil Rosenthal, 59 años, y David Rosenthal, 54, hermanos, de Squirrel Hill

– Bernice y Sylvan Simon, 84 y 86 años, casados, de Wilkinsburg

– Daniel Stein, 71 años, de Squirrel Hill, Pittsburgh

– Melvin Wax, 88 años, de Squirrel Hill, Pittsburgh

– Irving Younger, 69 años, de Mount Washington, Pittsburgh