Es negra y médica. En un vuelo de Delta, la tripulación dudó de sus credenciales cuando ayudaba a una pasajera

(CNN) - Una doctora dijo que dos azafatas la describieron racialmente mientras ayudaba a una pasajera en un vuelo de Delta Air Lines.

La doctora Fátima Cody Stanford, médica y experta en medicina de la obesidad, le dijo a CNN que viajaba en un vuelo de Indianápolis a Boston el martes cuando una mujer sentada a su lado comenzó a temblar e hiperventilar.

Stanford dijo que ya estaba ayudando a la pasajera cuando una asistente de vuelo vino a revisar la situación. Según Stanford, la azafata le preguntó si era médico, a lo que Stanford respondió que sí.

Stanford dijo que ella continuó estabilizando a la pasajera cuando una segunda asistente de vuelo vino a pedirle su licencia médica. Stanford le mostró al auxiliar de vuelo su licencia. Stanford dijo que, poco después, ambas azafatas regresaron, cuestionaron sus credenciales y le preguntaron si la licencia médica que llevaba era la suya.

Stanford describió el intercambio como "desconcertante".

"Mi validez como médico está siendo cuestionada", dijo Stanford sobre la experiencia.

Stanford dijo que ella pudo continuar cuidando a la pasajera enferma. Más tarde decidió compartir lo que pasó en redes sociales.

@Delta my experience last night when a fellow passenger needed help shows that being a @harvardmed @MassGeneralMDs does not shield from #racism #WhatADoctorLooksLike #ILookLikeADoctor #ILookLikeASurgeon #BiasInMedicine #implicitbias #BlackWomenDoctors do exist. https://t.co/PMZTEUyurx

— Fatima Cody Stanford, MD, MPH, MPA, FAAP, FACP (@fstanfordmd) October 31, 2018

"Estoy muy decepcionada de que sus políticas sobre #Diversidad no hayan conducido a ningún cambio. Como una #mujernegra y #médica que mostró mi licencia médica para ayudar a una pasajera en DL5935, sus #asistentesdevuelo aún no creían que yo fuera una #médica", Stanford tuiteó a Delta.

En un segundo tuit, Stanford, que trabaja en el Hospital General de Massachusetts y en la Escuela de Medicina de Harvard, escribió que sus logros no la "protegen del racismo".

Delta respondió a Stanford al día siguiente a través de las redes sociales y más tarde en un correo electrónico y una llamada telefónica.

"Lamento mucho su frustración, doctora Stanford. Tenga en cuenta que Delta no aprueba la discriminación por ningún motivo y nos tomamos muy en serio sus comentarios. Estamos investigando más y nos pondremos en contacto con usted directamente", escribió Delta.

Stanford dijo que un asistente ejecutivo la llamó y le dijo que la compañía estaba revisando el incidente y que le haría seguimiento.

El portavoz de Delta, Anthony Black, confirmó que la aerolínea se puso en contacto con Stanford como parte de una investigación. Black dijo en un comunicado que, según cuenta la tripulación de vuelo, los asistentes de vuelo "inicialmente malinterpretaron las credenciales ofrecidas por la médica y fueron a reconfirmar su disciplina médica específica".

Stanford aseguró sentirse "insatisfecha" con la respuesta de la compañía, que no es la primera vez que se ve envuelta en un escándalo por presunto racismo.

- Madeleine Thompson y Justin Lear, de CNN, contribuyeron a este reporte.