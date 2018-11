Rihanna se suma a la lista de artistas que quieren que Trump deje de poner su música

(CNN) - Rihanna es la más reciente artista que no está feliz con el hecho de que su música esté siendo usada por el presidente Donald Trump.

La cantante respondió este domingo después de que Philip Rucker, jefe del buró de la Casa Blanca del diario The Washington Post, tuiteara que la canción ‘Don’t Stop de Music’ de Rihanna estaba siendo usada en un evento político de Trump en Chattanooga, Tennesee.

LEE: Pharell Williams amenaza con demandar a Trump por usar su canción 'Happy' tras el tiroteo de Pittsburgh“No por mucho más tiempo… ni yo ni mi gente estaríamos en esos trágicos eventos o alrededor de ellos, así que gracias por el dato, Phillip”, tuiteó Rihanna.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ

— Rihanna (@rihanna) November 5, 2018

El tuit llegó horas después de que Rihanna, que es nativa de Barbados, respaldara al candidato demócrata a la gobernación de Florida, Andrew Gillum.

FLORIDA: You have the opportunity to make history this election. Let’s #bringithome. Vote @andrewgillum. And VOTE YES on Amendment 4 to restore voting rights to folks who have already paid their debt to society. VOTE on November 6th! https://t.co/ApH5hN7anc pic.twitter.com/Kpxz9XleYZ

— Rihanna (@rihanna) November 4, 2018

En una publicación de Instagram la cantante escribió: “Ustedes tienen la oportunidad de hacer historia en esta elección. Estados Unidos solo ha tenido cuatro gobernadores negros en toda su historia, y podemos ayudar a que #AndrewGillum sea el próximo y el primero para Florida”.

Axl Rose de Guns N’ Roses también expresó su frustración porque su música haya sido usada en eventos políticos. En un tuit, Rose acusó a la campaña de Trump de “usar vacíos legales en varias licencias que no estaban destinadas a tales propósitos políticos, sin el consentimiento de los compositores".

“Así que ya saben… GNR como muchos otros artistas que se oponen al uso no autorizado de su música en eventos políticos ha pedido formalmente que nuestra música no sea utilizada en eventos de Trump o eventos relacionados a él”, escribió Rose. “Personalmente me gusta la ironía de que los seguidores de Trump escuchen grupos de música anti Trump en sus eventos, pero no imagino que a muchos de ellos les importe realmente”.

Just so ya know... GNR like a lot of artists opposed to the unauthorized use of their music at political events has formally requested r music not b used at Trump rallies or Trump associated events.

— Axl Rose (@axlrose) November 4, 2018

La semana pasada, el abogado del cantante y productor musical Pharell Williams le envió una carta de cese y desista al presidente Trump para que dejara de poner la canción ‘Happy’ en sus eventos políticos. La canción fue puesta en un evento horas después de que un hombre armado matara a 11 personas en una sinagoga en Pittsburgh.

"Pharrell no le ha otorgado, ni le otorgará, permiso para poner públicamente o difundir o diseminar nada de su música”, dice la carta.

Otros artistas como The Rolling Stones, The O’Jays, Adele y Queen también le han exigido a Trump no usar su música.

— Amir Vera de CNN contribuyó con este reporte.