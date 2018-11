Neil Young, Gerald Butler y otros famosos pierden sus casas por incendios en California

(CNN) - Los mortales incendios que se extienden en California, Estados Unidos, han obligado a la evacuación de cientos de miles de residentes, incluyendo celebridades cuyos hogares se han perdido por el fuego.

(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Las casas de Neil Young, Robin Thicke y Gerard Butler son algunas de las que han sido arrasadas por el incendio Woolsey que afecta el norte de Los Ángeles, en el sur de California, de acuerdo con publicaciones en internet hechas por las propias celebridades.

Butler publicó en Twitter una foto de los restos carbonizados de su casa en Malibu y agradeció a los bomberos por su valentía.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU

— Gerard Butler (@GerardButler) November 11, 2018

Thicke publicó un comunicado en Instagram en el que agradece a los bomberos y voluntarios que "arriesgaron sus vidas tratando de salvar nuestra casa".

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-7127a2a27a47c7fa3d4b9a8064a5ea84-5be94b7a42c2c'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-7127a2a27a47c7fa3d4b9a8064a5ea84-5be94b7a42c2c'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-7127a2a27a47c7fa3d4b9a8064a5ea84-5be94b7a42c2c' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); En una publicación en su sitio web oficial en la que condena el cambio climático, Young dijo que "ya he perdido antes mi casa por un incendio en California, ahora otro".

El Woolsey es uno de tres grandes incendios que arden actualmente en California. Para el domingo por la noche, el fuego se había extendido a 34.600 hectáreas y estaba contenido en un 15%.

Junto con el más pequeño incendio Hill, que abarca 1.800 hectáreas, el incendio Woolsey ha destruido hasta ahora 179 estructuras, pero los bomberos dicen que otras 57.000 se encuentra amenazadas por el fuego. Hasta el domingo por la noche, el incendio Hill estaba contenido en 75%.

El tercer incendio, Camp, en el norte de California, es el más destructivo en la historia de la entidad y uno de los más mortales. Ese incendio prácticamente redujo a cenizas el pueblo de Paradise, destruyendo miles de casas y estructuras. Unas 228 personas están desaparecidas.

Al menos 31 personas han muerto en los incendios: 29 por el incendio Camp y 2 por el incendio Woolsey.