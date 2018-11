El legendario autor de cómics Stan Lee muere a los 95 años

(CNN) - El autor de cómics Stan Lee murió este lunes, según le confirmó a CNN Kirk Schneck, abogado de la hija de Lee. El creador de Spiderman, X-Men y Black Panther, entre otros, tenía 95 años.

Lee fue un líder en el campo de las historias de superhéroes y vio sus creaciones convertirse en una gran influencia en el mundo del cine.

Aún no se conoce la causa de muerte.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU. tuiteó despidiendo a Lee a quien llamó "un verdadero superhéroe":

Today, we lost a real-life superhero. Stan Lee, thank you for everything. pic.twitter.com/zH6YIlslnx

— The Academy (@TheAcademy) November 12, 2018

Nació el 18 de diciembre de 1922 en Nueva York. Lee comenzó a trabajar con cómics en 1939. Prestó servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial escribiendo manuales y libretos para videos de entrenamiento y fue una de las únicas nueve personas en el Ejército en tener un cargo de "libretista".

Se casó en 1947 con Joan Boocock, quien tomó su apellido, y tuvo dos hijos: Jan (quien murió) y Joan.

En julio de 2017, su esposa de 69 años murió.

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-615970090.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-615970090.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" class="size-full wp-image-586914" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-615970090.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 20: Stan Lee attends the Premiere of Disney and Marvel Studios' "Doctor Strange" on October 20, 2016 in Hollywood, California. (Photo by" width="1024" height="718" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-615970090.jpg?quality=100&strip=info 1024w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-615970090.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-615970090.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-615970090.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Stan Lee en el estreno de Dr. Strange en 2016 (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

Lee era famoso por hacer cameos en las películas adaptadas de los cómics.