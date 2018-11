Niños refugiados en Canadá conocen la nieve por primera vez en video viral retuiteado por Justin Trudeau

(CNN) - No todos los días sucede que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, retuitea un tuit tuyo.

Pero eso es lo que le pasó a Rebecca Davies, residente de Toronto, cuando publicó un adorable video de dos refugiados de Eritrea conociendo la nieve por primera vez.

Vestidos con gruesos abrigos de invierno, a los dos hermanos se les ve corriendo haca el patio trasero para dar vueltas mientras caen los copos de nieve, en un momento de pura felicidad.

En Twitter, Trudeau escribió: "Increíble - ahora convéncelos de que palear es divertido y todo listo. Gracias por todo lo que haces, Rebecca".

Amazing – now convince them that shoveling is fun and you're all set. Thank you for everything you do, Rebecca. #WelcomeToCanada https://t.co/MBnw88JYtT

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 12, 2018

El video de 43 segundos tiene más de 2,4 millones de vistas en Twitter y ha sido compartido más de 23.000 veces.

Davies hospeda a una familia de cinco proveniente del país del este de África, que tiene uno de los regímenes más represivos del mundo. La madre y sus cuatro hijos, todos menores de ocho años, habían estado viviendo en un campo de refugiados en Sudán después de huir de Eritrea.

Fueron llevados a Canadá gracias a donaciones hechas a Ripple Refugee Project, un grupo privado de patrocinio de refugiados.

En Canadá, es legal que donantes privados patrocinen a refugiados aprobados por el gobierno en busca de una nueva vida en el país.