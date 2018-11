Investigan al congresista peruano Moisés Mamani por presuntos “tocamientos indebidos”

(CNN) - Una fiscalía en Perú investigará al congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani por el presunto delito de “tocamientos indebidos” a una empleada de la aerolínea LATAM.

En comunicación telefónica con Canal N, Mamani negó las acusaciones: “Absolutamente falso, no hubo tocamientos ni nada por el estilo, incluso estoy pidiendo que se me investigue lo más antes posible en la Comisión de Ética. No voy a permitir que manchen mi imagen ni que hagan leña con mi nombre”.

Antes había publicado un par de tuits en los que calificó de “falsa y tendenciosa” a la información publicada en varios medios y aclaró que lo que sucedió en el avión fue una descompensación producto de que padece de diabetes y que por eso tuvo que suspender su vuelo a Lima.

Aun así, la Fiscalía peruana indicó en un comunicado que el congresista será investigado preliminarmente debido a que se trata de un delito que no habría sido cometido en el ejercicio de su función parlamentaria. Por medio de Twitter, la empresa se pronunció este jueves e informó que en un vuelo del día 14 de noviembre de Juliaca a Lima, Mamani fue desembarcado por orden del capitán del vuelo luego de “recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos”.

El vocero de la bancada fujimorista, Carlos Tubino, dijo la bancada de Fuerza Popular decidió suspender de forma temporal a Mamani "frente a la gravedad de los hecho denunciados" hasta que concluya la investigación.

Informo a la Opinión Pública: La @BankadaFP ha decidido suspender al Congresista M. Mamani frente a la gravedad d los hechos denunciados en las últimas horas. Esta suspensión es temporal hasta cuando concluyan las investigaciones, momento en el q se tomará una medida definitiva.

— Carlos Tubino (@TubinoCarlos) November 16, 2018

CNN intentó comunicarse varias veces con Mamani pero no obtuvo respuesta.

Según la agencia de noticias estatal Andina, la bancada a la que pertenece Mamani, Fuerza Popular, formará un comité disciplinario para analizar el caso. La formación de ese comité está establecida en el reglamento interno de su grupo político. Según precisó, luego de hacer una investigación interna, la sanción contra el citado parlamentario puede ir desde una simple amonestación hasta la separación definitiva de la bancada.

Informo a la Opinión Pública: La @BankadaFP ha decidido suspender al Congresista M. Mamani frente a la gravedad d los hechos denunciados en las últimas horas. Esta suspensión es temporal hasta cuando concluyan las investigaciones, momento en el q se tomará una medida definitiva.

— Carlos Tubino (@TubinoCarlos) November 16, 2018