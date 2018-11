Claudia Brant, la mente argentina que creó tus canciones favoritas

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – A los seis años, la argentina Claudia Brant compuso su primera canción. Y desde ahí su carrera no se ha detenido.

La lista de cantantes que han interpretado y lanzado a la fama los temas de esta cantautora es interminable: Álex Ubago, Carlos Santana, Barbra Streisand, Josh Groban, Ricky Martin, Michael Bublé, Il Volo, 5th Harmony, John Legend, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Jennifer López, Camila, Pedro Fernández, Luis Fonsi, Alejandro Fernández, entre otros. De hecho, ocho de sus canciones figuraron en los Top 20 de Billboard durante 2014.

La entrevista con Claudia Brant la puedes escuchar a partir del minuto 59:55.

La cita de ZonaPOP en esta ocasión fue un lunes a las 12:30 p.m., hora del este. Marysabel estaba lista en el Centro de Noticias de CNN, en Atlanta; Javier, en las oficinas de Turner en México y Claudia en su estudio de grabación de Los Ángeles. Los tres conectados vía Skype, listos para conversar.

Después de los saludos rigurosos y romper el hielo, comenzó la charla con esta porteña que en 1989 lanzó su primera producción como cantante: Entonces vale la pena. Su más reciente producción Manuscrito en 2011, bajo el sello discográfico, Brantones Records. Ahora está dedicada a la preproducción de su nuevo material discográfico.

En 2010 recibió tres importantes reconocimientos: el Grammy Latino, el premio Oye y el título de Compositor del Año 2009, otorgado por la Convención Monitor Latino en Los Ángeles (California). Todos los galardones fueron por la canción No me doy por vencido.

Recientemente, Claudia fue nombrada trustee del NARAS (National Academy of Recording Arts and Sciences) y VP de la costa oeste del Salon de la Fama de los Escritores Latinos (The Latin Songwriters Hall of Fame).

Luego de tener esta charla con la gran compositora e intérprete, solo tenemos un mensaje para Claudia Brant: Te doy las gracias por llenar este mundo de música, porque nos has ayudado a descifrar cuantos pasos dar sin avanzar y nos haces pensar que se puede aprender a sufrir.

