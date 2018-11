Amanda Bynes rompe el silencio y revela las razones de su caída 4 años después

(CNN) - Cuatro años después de una serie de problemáticas detenciones y de estallar en Twitter, la actriz Amanda Bynes está lista para hablar sobre lo que ocurrió.

"Estoy muy apenada y avergonzada de las cosas que dije", le contó Bynes a la revista Paper Magazine. "No puedo regresar el tiempo, pero lo haría si pudiera. Y lo siento mucho por quienquiera al que haya lastimado y quienquiera que le haya mentido porque esto verdaderamente me corroe por dentro. Me hace sentir tan horrible, me enferma y me entristece. Todo por lo que trabajé durante toda mi vida, parece que todo lo arruiné en Twitter. Definitivamente no es culpa de Twitter, es mi culpa".

La antigua estrella infantil, quien saltó a la fama en la década de los 90 en los programas de Nickelodeon "All That" y "The Amanda Show", dijo que había estado sobria durante cuatro años y que actualmente está inscrita en el Instituto de Diseño y Mercadotecnia de Moda.

En 2014, Bynes fue sentenciada a tres años en libertad condicional, a realizar un curso de educación sobre el alcohol y a pagar una multa por conducción imprudente.

Ella siguió ocupando los titulares ese año por una serie de tuits impactantes que incluían falsas acusaciones de abuso contra su padre.

"Todo el mundo es diferente, obviamente, pero para mí, la mezcla de marihuana y otras drogas, y a veces bebiendo, realmente me arruinó el cerebro", explicó Bynes. "Me volvió una persona completamente distinta. En realidad soy una buena persona. Nunca sentiría, ni diría ni haría ninguna de las cosas que hice y dije a las personas que lastimé en Twitter".

Byrnes dijo que esperaba lanzar una línea de ropa y volver a actuar eventualmente. Dijo que también esperaba que su experiencia sirviera como moraleja para otros.

"Sean muy, muy cuidados porque podrían perderlo todo y arruinar toda su vida como yo lo hice", dijo.