'Matar dos pájaros de un tiro' y otras frases se comparan al lenguaje racista y homófobo, según PETA

(CNN) - Los modismos que utilizan como ejemplo a la carne o los animales, como "matar dos pájaros de un tiro" o "agarrar el toro por los cuernos", pueden ser comparados con un lenguaje homófobo y racista, de acuerdo con la organización defensora de los derechos de los animales, PETA.

"Así como se volvió inaceptable usar un lenguaje racista, homófobo o discriminante, las frases que trivializan la crueldad hacia los animales desaparecerán cuando cada vez más personas comiencen a apreciar a los animales por lo que son y empiezan a 'traer las rosquillas' en lugar del tocino", dijo PETA en Twitter.

El martes, el grupo ofreció en Twitter un gráfico que muestra posibles alternativas a los modismos relacionados con animales o carne.

En lugar de "matar dos pájaros de un tiro" se puede utilizar "alimenta dos pájaros con un bollo", y en lugar de "ser el conejillo de Indias", se puede decir "ser el tubo de ensayo", dijo PETA.

"Las palabras importan, y mientras nuestra comprensión de la justicia social evoluciona, nuestro lenguaje evoluciona junto con ella", añadió.

La comparación con el racismo y la homofobia fue recibida con molestia en Twitter, donde algunos argumentaban que PETA estaba trivializando los asuntos de género y raza.

"Es una declaración lo suficientemente fuerte decir no sean crueles con los animales, @peta. No digo que las personas sean más importantes que los animales, pero ustedes parecen decir que algunas personas son lo mismo que animales, y eso es lo que dicen los racistas, homófobos y discriminadores", escribió un usuario

Otros dijeron que la organización estaba haciendo quedar mal a los vegetarianos y a los veganos.

"¿Se han preguntado si PETA es un farsa creada por la industria de la carne para hacer que todos odiemos a los veganos?", escribió una usuaria.

El tuit de PETA llega después de que una académica en Reino Unido afirmara el mes pasado que una mayor conciencia de los problemas de los veganos podrían llevar a nuevos modos de expresión.

"Las metáforas relacionadas con la carne podrían aumentar su intensidad si la matanza de animales por alimento se vuelve menos socialmente aceptable", escribió Shareena Z. Hamzah, de la Universidad de Swansea, en la publicación The Conversation.

"Si el veganismo nos obliga a confrontar la realidad de los orígenes de los alimentos, entonces esta mayor conciencia, sin duda, se reflejará en nuestro lenguaje y nuestra literatura".

El sistema legal ya ha abordado el tema. Esta semana se anunció que un tribunal británico de empleo decidirá si el veganismo ético es una "creencia filosófica" que debería recibir las mismas protecciones que una religión.