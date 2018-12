Lanzamiento de CNN Radio Argentina establece la primera estación de una radio nacional con la marca CNN en la región

(CNN en Español) - CNN y Argentinos Media, S.A. anunciaron hoy planes para la creación de CNN Radio Argentina, el primer servicio de radio dedicado a un mercado especifico de las Américas, con noticias desde y para la Argentina.

CNN Radio Argentina será operada por Argentinos Media, S.A. a través de una asociación establecida por CNN International Commercial (CNNIC), que incluye la licencia de la marca CNN para la emisora, consultoría y apoyo de capacitación por parte de CNN antes del lanzamiento, y la posibilidad de aprovechar contenido y programación de CNN en Español.

Esta nueva emisora de radio se estrenará en febrero de 2019, exactamente a un año del estreno de la programación de CNN en Español dedicada a la Argentina, con los programas encabezados por los periodistas argentinos Marcelo Longobardi, Jonatan Viale y Jésica Bossi. CNN Radio Argentina se transmitirá desde la frecuencia 950 AM, la antigua radio Belgrano, y será la fuente principal de información, contexto y análisis para audiencias de todo el país, y se regirá por los altos estándares de imparcialidad y periodismo de CNN. Este nuevo servicio llega en un año crucial para este país, un año en el que ciudadanos decidirán el futuro su país en las próximas elecciones presidenciales.

CNN en Español y Argentinos Media, S.A. han trabajado estrechamente para preparar la infraestructura, la identidad de marca y la programación, reclutar y entrenar a los periodistas y equipos de producción, y establecer los estándares y prácticas de CNN que regirán a CNN Radio Argentina.

CNN Radio Argentina operará desde sus estudios en el centro de Buenos Aires y con la planta transmisora en Hurlingham, en la zona oeste de la provincia, ambos en un espacio dedicado que cuenta con equipos de la más avanzada tecnología. El grueso del contenido de CNN Radio Argentina será generado por el equipo periodístico que trabajará en estrecha colaboración con CNN en Español Radio para las Américas. El servicio estará disponible en 120 ciudades del país, con 23 de ellos en provincia, a través de una red de126 a 165 emisoras de radio afiliadas en todo el territorio nacional.

A nivel comercial, los anunciantes podrán trabajar con Argentinos Media, S.A. para llegar al público a través de CNN Radio Argentina.

"Este anuncio es parte de nuestra estrategia global: introducir productos nuevos en los mercados en los que podamos aumentar la presencia de CNN agregando servicios complementarios a nuestra oferta existente", dijo Greg Beitchman, vicepresidente de ventas de contenido y alianzas de CNNIC. "Argentina es un país emocionante para nosotros poder continuar esta expansión, ya que vemos una gran demanda de noticias y una clara oportunidad para continuar con el impulso que CNN en Español ha desarrollado en el último año a través de su programación dedicada a Argentina".

“CNN Radio Argentina es el próximo paso en la profundización de nuestro compromiso con el mercado argentino, a un año del exitoso lanzamiento de nuestra programación dedicada a este país”, dijo Cynthia Hudson, vicepresidenta senior y gerente general de CNN en Español, y de estrategia hispana para CNN US. “A partir de febrero, nuestros contenidos y la calidad de nuestro periodismo llegará a una audiencia aún mayor en el país, en un año importantísimo para el futuro de Argentina.”

Sobre CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español abarca varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana que llegan a casi 50 millones de hogares en todo el mundo. Esas plataformas incluyen CNN en Español –con una programación de 24 horas de noticias por cable para EE.UU., México y el resto de América Latina–, CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, y CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanohablantes de las Américas.

Contactos CNN en Español:

Mariana Piñango, Latinoamérica – Mariana.Pinango@turner.com

Javier Merino, México – Javier.Merino@Turner.com

