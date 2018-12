Alan Greenspan: Los inversionistas se deben preparar para lo peor

(CNN) - Alan Greenspan dice que la fiesta terminó en Wall Street.

El ex presidente de la Reserva Federal, que hace ya más de dos décadas advirtió sobre la "exuberancia irracional" en el mercado de valores, no cree que los precios de las acciones subirán más de lo que están ahora.

"Sería muy sorprendente ver que se estabilice aquí y luego despegue", dijo Greenspan en una entrevista con la presentadora de CNN, Julia Chatterley.

Añadió que los mercados podrían seguir subiendo, pero advirtió a los inversionistas que la corrección sería dolorosa: "Al final de eso, debes correr a protegerte".

Los mercados se han tambaleado en las últimas semanas, y los inversionistas están asustados vendiendo acciones por los mensajes mixtos provenientes de la Casa Blanca sobre el estado de las negociaciones comerciales con China y los crecientes temores de una desaceleración económica mundial.

Las inquietudes surgen cuando el comité de fijación de tasas de interés de la Reserva Federal se prepara para reunirse el martes y el miércoles. Se espera que aumenten las tasas por cuarta vez este año, aunque los inversores también buscarán pistas sobre sus planes para 2019. Las actas de la última reunión de la Fed en noviembre señalaron que quieren adoptar un enfoque más flexible el próximo año, algo que suma a la ansiedad de los inversionistas.

El lunes, el S&P 500 cerró la jornada comercial en su nivel más bajo desde octubre de 2017, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó más de 600 puntos en un momento del día.

"La volatilidad es una función de cómo hablamos, pensamos y sentimos, y es variable", dijo. "A menos que puedas cambiar radicalmente la naturaleza humana y cómo respondemos, esto es lo que siempre obtienes y lo que obtendrás. Debes contar con ello si quieres entender cómo funciona el mercado".

El presidente Donald Trump ha apuntado reiteradamente en las últimas semanas al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, un ex banquero de inversiones nombrado el año pasado por el propio Trump. El presidente, alguien que vigila de cerca el mercado y que ha apostado su presidencia en el estado de la economía, ha acusado a Powell de tratar de socavarlo políticamente al desacelerar la economía.

Culpó a la Fed por la derrota del mercado en octubre, calificó a la Fed de "fuera de control" y sugirió que Powell parecía disfrutar de subir las tasas. Más tarde, también llamó a la Reserva Federal "un problema mucho más grande que China", refiriéndose a una guerra comercial entre los dos países.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump continúa expresando en privado su ansiedad por los mercados, incluso cuando insiste públicamente en que la economía es fuerte. Antes de que los mercados abrieran el martes, Trump envió otra nueva advertencia a los funcionarios de la Fed para que cambien sus planes de alza de tasas, mientras que alentó a los expertos de la Fed a leer un editorial del Wall Street Journal "antes de cometer otro error".

"No dejen que el mercado se vuelva más ilíquido de lo que ya es", escribió Trump en Twitter. "Siente el mercado, no te limites a los números sin sentido. ¡Buena suerte!"

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018

Fue el segundo día consecutivo que Trump tuiteó sobre la próxima reunión de la Fed. El lunes, Trump dijo que era "increíble" que la Fed estuviera considerando un aumento de tasas a pesar de la baja inflación y un dólar fuerte.

Pero Greenspan, quien fue nombrado por primera vez en la Reserva Federal por el presidente Ronald Reagan y se convirtió en el presidente con más años de servicio, permaneciendo en su cargo hasta la administración de George W. Bush, dijo que un factor clave en la volatilidad del mercado ha sido el "pronunciado aumento en tasas de interés reales a largo plazo ".