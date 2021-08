Este es el tráiler de la renovada 'The Wonder Years' (Los años maravillosos)

(CNN) -- El nuevo tráiler del relanzamiento de la serie de ABC "The Wonder Years" (conocida en Latinoamérica como Los años maravillosos y en España como Aquellos años maravillosos), toca todas las notas correctas, pues comienza con la canción icónica de Joe Cocker.

A partir de ahí, el narrador Don Cheadle y un elenco completamente nuevo toman las riendas del icónico programa.

Esta versión de la historia de crecimiento se centra en la familia Williams: Dean (Elisha "EJ" Williams) de 12 años, su hermana y sus padres. Ambientada a finales de los 60, la serie seguirá los altibajos de la familia negra de clase media que vive en Montgomrey, Alabama.

Dulé Hill, Saycon Sengbloh, Laura Kariuki y Julian Lerner también protagonizan el programa.

La estrella original de "The Wonder Years", Fred Savage, se encuentra entre los productores ejecutivos.

"The Wonder Years", ambientada a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, estaba protagonizada por Fred Savage, quien interpretaba a un niño en una ciudad suburbana no identificada.

La serie se estrena el 22 de septiembre.

