Ida provocará inundaciones repentinas con riesgo mortal en el Atlántico Medio y el Noreste

(CNN) -- El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las inundaciones repentinas y las fuertes lluvias asociadas a la depresión tropical Ida provocarán el miércoles inundaciones repentinas que pondrán en peligro la vida de algunas zonas del norte del Atlántico. "Se esperan inundaciones repentinas, algunas de ellas significativas y potencialmente mortales, durante las últimas horas de la mañana y las primeras de la tarde, a medida que la depresión tropical Ida se acerque a la región desde el suroeste", dijo el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) este miércoles por la mañana.

Advierten sobre "riesgo alto" de inundaciones repentinas en el noreste de EE.UU. este miércoles

Las zonas más preocupantes son el norte de Virginia, Maryland, Pennsylvania y el este de Virginia Occidental. Se esperan tasas de lluvia por hora de 50,8 a 76,2 milímetros en las tormentas más fuertes, con cantidades totales de hasta 152,4 milímetros, con la posibilidad de incidentes aislados de mayor magnitud.

"Es posible que se produzcan impactos por las precipitaciones de nivel de emergencia de inundación repentina a medida que nos acercamos a las horas de la tarde", dijo el WPC, en referencia al nivel más alto de advertencia de inundación que a menudo indica amenazas inmediatas y significativas para la vida y la propiedad.

Los remanentes de Ida podrían provocar inundaciones repentinas en el sur de Nueva York y en el sur de Nueva Inglaterra más tarde este miércoles.

"127 milímetros de lluvia simplemente no sucede en esta región con mucha frecuencia", indicó el meteorólogo de CNN Brandon Miller. "Podríamos registrar fácilmente algunas inundaciones repentinas mortales como las que ocurrieron en Tennessee la semana pasada".

Tras los informes de un vertido incontrolado de la presa Wilmore de Pensilvania, que ha provocado inundaciones repentinas corriente abajo de la presa, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una emergencia por inundaciones repentinas, el nivel más alto de amenaza.

La ciudad más cercana a la presa es Wilmore. El servicio meteorológico advirtió que se trata de una situación especialmente peligrosa. También se emitió una alerta de tornado para partes del sureste de Pennsylvania, dijo la agencia en un tuit.

Tras el paso del huracán Ida y la falta de electricidad, en Louisiana se enfrentan ahora a la escasez de gasolina y a la disminución de los suministros

El gobernador de Pennsylvania, Tom Wolf, instó este miércoles a los residentes a permanecer en casa y tomar la tormenta en serio.

"Esta es una tormenta extremadamente peligrosa que está impactando en todo el estado. Mientras continuamos vigilando las condiciones, les pido a todos que por favor se queden en casa si pueden", dijo Wolf en un comunicado. "Si tienen que viajar, por favor, vigilen las más recientes condiciones de las carreteras y las actualizaciones meteorológicas".

Ida tocó tierra en Louisiana el domingo como un huracán de categoría 4, y aunque se ha debilitado significativamente desde entonces, todavía ha dejado caer fuertes lluvias a través del sureste en su camino hacia el norte.

El WPC declaró un "alto riesgo" de lluvias sobre partes del Atlántico Medio y el Noreste. El mapa muestra la predicción de lluvias excesivas para este miércoles. Turquesa: marginal; Azúl claro: ligera; Azúl rey: moderada; Violeta: alta.

El WPC emitió el nivel de alerta más alto (4 de 4) por lluvias excesivas desde el sur y el este de Pennsylvania hasta Connecticut.

Más de 60 millones de personas están bajo alerta de inundaciones repentinas para partes de los Apalaches centrales, el Atlántico Medio y hasta el sur de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. Se esperan lluvias de 76,2 a 203,2 milímetros con cantidades aisladas más altas previstas en los próximos dos días en esta zona.

El noreste se prepara para posibles inundaciones repentinas

Las áreas que normalmente no experimentan inundaciones repentinas se inundarán. Vidas y propiedades están en gran peligro hasta el jueves por la mañana desde el norte del Atlántico Medio hasta el noreste.

The @NWSWPC has most of our area in a high risk of excessive rain Wed-Wed night. This signals high potential for significant flooding impacts. The last time some of our area was in a high risk: 3/13/10, 3/29/10, 9/30/10(Nicole), 8/27/11(Irene) & 9/6-7/11(Lee), & 8/4/20(Isaias) pic.twitter.com/SdV47OX7Xe — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 1, 2021

"Los huracanes del Golfo suelen tener una 'segunda carta que jugar' cuando llegan al noreste", señaló Miller.

"Las faldas orientales de los Apalaches son vulnerables a las inundaciones debido a la geografía. Toda la humedad del Golfo e incluso del Atlántico es empujada contra las montañas por las circulaciones alrededor de Ida. Las montañas aumentan las precipitaciones, y luego la gravedad se encarga de que el agua fluya cuesta abajo, lo que puede provocar importantes inundaciones repentinas", afirmó Miller.

[Excessive Rain Outlook] Zoomed-in version of the Excessive Rain Outlook valid Wed-early Thu. HIGH risk in much of central & southern CT. Infographic from @NWSWPC to add context to what a HIGH RISK of excessive rain means. Rare issuances but result in most flood-related damage. pic.twitter.com/9wh7R5S5Dx — NWS Boston (@NWSBoston) August 31, 2021

Según el Centro de Predicción Meteorológica, los días de alto riesgo como el de hoy son menos del 4% de los días del año. Sin embargo, los días de alto riesgo suponen 2 de cada 5 muertes relacionadas con las inundaciones, y 9 de cada 10 daños relacionados con las mismas.

Podríamos registrar tasas de precipitación de 25,4 a 50,8 milímetros por hora dentro de los fuertes aguaceros que se esperan, causando la rápida crecida de los ríos e inundaciones repentinas en las zonas urbanas.

También continuará la amenaza de tornados en esta misma región para el miércoles.

Riesgo de tormentas severas desde el Atlántico Medio hasta el Noreste.

Es probable que se produzcan varios tornados y vientos dañinos dispersos en partes del Atlántico Medio, principalmente durante la tarde y la noche. Un nivel 3 de 5 de riesgo de tornados cubre el Atlántico Medio, incluyendo Filadelfia, Baltimore y Washington.

La ciudad de Nueva York se encuentra en un nivel 2 de 5.

Las agencias del estado de Nueva York se están preparando para que Ida pueda cubrir el estado con 152,4 milímetros o más de lluvia en algunas zonas y para la amenaza de un tornado aislado.

¿Cómo estar a salvo de los tornados?

Las agencias están preparando los recursos de respuesta, dijo el miércoles la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, con miles de piezas de equipo listas para desplegar y un centro de mando del Departamento de Transporte para apoyar las 24 horas del día.

"La ciudad de Nueva York, Long Island y las zonas de Southern Tier, Mid-Hudson Valley y Capital District podrían registrar hasta 152,4 milímetros de lluvia, con cantidades localmente mayores, cuando Ida pase por la zona", dijo el comunicado de la gobernadora.

"También existe la posibilidad de fuertes tormentas con ráfagas de viento hasta el jueves temprano, así como la amenaza de un tornado aislado, especialmente para las áreas del sur del estado", dijo el comunicado. "Se espera que Ida se mueva rápidamente hacia el noreste y que las lluvias terminen en las zonas del este del estado a finales del jueves".

Similitudes entre los huracanes Ida y Camille

"Ciertamente hay muchas similitudes con Ida y Camille hace más de 50 años", dijo Miller.

"Ambas tormentas se formaron en el mismo lugar, golpearon cerca del mismo lugar y ambas tienen una trayectoria similar sobre el noreste. Las inundaciones de Camille en el noreste fueron mortales".

Esa tormenta llevó hasta 685,8 milímetros de lluvia a partes del Atlántico Medio, lo que provocó la crecida de los ríos que arrasaron pueblos de Virginia.

Camille golpeó por primera vez Estados Unidos como un peligroso huracán de categoría 5 a lo largo de la costa central del Golfo en agosto de 1969.

La tormenta siguió una trayectoria muy similar a la de Ida a través de Tennessee, Kentucky y la costa del Atlántico Medio.

Monica Garrett, Judson Jones, Mirna Alsharif, Kristina Sgueglia y Eric Levenson de CNN contribuyeron con este reportaje.

