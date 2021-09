'Starman' de Bowie y otras canciones fuera de este mundo para una caminata espacial

(CNN) -- Cuenta regresiva para la próxima caminata espacial: el jueves 9 de septiembre, los cosmonautas rusos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov estirarán las piernas en una caminata espacial de cinco horas fuera de la Estación Espacial Internacional.

Cualquier paseo espacial es una ocasión trascendental, que habla de los brillantes esfuerzos de generaciones de científicos, astronautas, políticos y civiles. Pueden verse en el canal de televisión o el sitio web de la NASA y sintonizar lo que puede ser una meditación tranquila y prolongada.

Ya sea que lo veas en vivo o en video, no hay mucha necesidad de sonido, dado que en el espacio nadie puede escucharte caminar.

En su lugar, abre otra pestaña de tu navegador para YouTube y disfruta de una banda sonora celestial. Hemos seleccionado varias canciones para ti que puedes agregar.

Los preparativos para una caminata espacial 1:28

Comencemos nuestro set con la canción de 1997 de Spiritualized "Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Un vals con tintes de ciencia ficción, es un himno relajante, algo que la gente de la Tierra pasa por alto con demasiada frecuencia, tal como el campesino ignora al Ícaro mientras este se precipita desde el cielo en la pintura que durante mucho tiempo se le atribuyó a Pieter Bruegel el Viejo.

Escucha las pequeñas pistas de "Can't Help Falling in Love", una canción de 1961 que ayudó a ceñir el regreso de Elvis Presley tras regresar del servicio militar. ¿Y por qué no? Elvis, después de todo, está en algún lugar flotando en el espacio él mismo y cuidándonos, si no es que está en Roswell.

De forma un poco literal, aquí está la cancioncilla celestial de Depeche Mode "Spacewalker" del álbum de 2009 de la banda electrónica que apropiadamente nombraron "Sounds of the Universe".

Las caminatas espaciales suceden ahora, pero un día —confiando en nuestros escritores futuristas y ciencia ficción— habremos colonizado planetas distantes, y habrá camioneros (piensa en Han Solo) recorriendo las estrellas, trayendo golosinas de Alpha Centauri y apuntando más allá de lo que los terrícolas merecen. Deja que Deep Purple cuente la historia en su canción de 1972 "Space Truckin'", que se ve y se escucha en esta versión en vivo caóticamente enérgica de 1973.

Una cosa es segura: con todo ese cabello, nadie en ese entonces podría haber usado un casco espacial.

Es lógico que otras criaturas del espacio exterior lleguen antes que nosotros. Y cuando lo hagan, para confiar en la película clásica de 1977 de Steven Spielberg "Close Encounters of the Third Kind", querrán hacer una carrera de resistencia con sus homólogos terrestres, un escenario que la canción de Joe Dolce de 1981 "Ain't No UFO Gonna Catch My Diesel" continúa con un vivo estilo Texas two-step, como lo ofrecen Them Fargo Brothers.

Para seguir bromeando por un rato, aquí hay un ejercicio de jazz al estilo de Django Reinhardt realizado por el siempre irónico cantante y guitarrista Dan Hicks. ¿Dar un paseo en una nave alienígena? Correcto, dice Hicks en su canción de 1989 con sus Acoustic Warriors, también conocidos como Singing Martianettes, en "Hell I Go". Ya encaminado escucha "The Twilight Zone".

Érase una vez una banda llamada Jefferson Airplane. Cuando el guitarrista Paul Kantner, obsesionado con la ciencia ficción, tomó las riendas después de que los miembros fundadores de la banda comenzaron a alejarse, esa banda se convirtió en Jefferson Starship, y Kantner, Grace Slick y compañía despegaron hacia galaxias desconocidas. Aquí hay una hermosa canción de 1970 llamada "Have You Seen the Stars Tonight", presentado por miembros de Grateful Dead, y con la ayuda de David Crosby y Graham Nash.

Sin duda, Kantner y compañía estaban inmersos en la película de Stanley Kubrick de 1968 "2001: A Space Odyssey", que mezclaba la psicodelia visual con algunas de las mejores melodías estándar del repertorio clásico.

Muchos sobrevivientes de la década de 1960 no pueden escuchar a Richard Strauss sin pensar en el clásico de Kubrick. Aquí hay dos tomas del poema tonal de Strauss de 1896 "Thus Spoke Zarathustra", una versión sinfónica y la otra que fue un éxito bajo la bola de la discoteca.

La canción de 1972 de Elton John "Rocket Man" se ha vuelto icónica hasta el punto de convertirse en un cliché, gracias a su frecuente empleo en comerciales de televisión. Sin embargo, merece ser rescatada y escuchada con oídos frescos: su melodía y sus letras pensativas son lo que la hacen tan memorable, después de todo.

Elton John en "Top of the Pops", el 1 de abril de 1972.

Aquí está el video oficial, que extrañamente no se filmó hasta 2017, 45 años después de que la canción fuera lanzada en el quinto álbum de estudio de Elton, "Honky Château". Luego, escucha la encantadora versión con tintes reggae de Kate Bush, que le da nueva vida al clásico de Elton John y Bernie Taupin.

George Clinton puede decirte que es de Carolina del Norte, Glenn Goins de los suburbios de Nueva Jersey y Bootsy Collins de Cincinnati, pero no les creas ni por un momento. Son de algún lugar del espacio exterior, y este video lo demuestra. En el transcurso de 10 divertidos minutos, Parliament lleva su clásico de 1975 "Mothership Connection (Star Child)" directamente a Mission Control en Houston. Súbete y agárrate fuerte.

(Como extra, agreguemos algo de Sun Ra Arkestra también, ya que Sun Ra, que murió en 1993, aterrizó en nuestro planeta desde Saturno, o eso fue lo que dijo, mucho antes de que llegaran los miembros del Parlament-Funkadelic. Este concierto de "Tiny Desk" de NPR termina con una de las canciones más conocidas de Sun Ra, "Interplanetary Music").

Hablando de extraterrestres —y gracias a las estrellas que eligió para caer a la Tierra— el cantautor David Bowie fue uno de nuestros principales intérpretes musicales de los confines del espacio exterior. Muy temprano en su carrera como solista, solo nueve días antes de que el módulo lunar Eagle de la misión Apollo 11 aterrizara en la luna, Bowie lanzó su canción de 1969 "Space Oddity", presentándonos al enigmático y solitario Major Tom.

Pocos años después, sintonizado con el cosmos, escribió la maravillosa canción "Starman", que aparece en su álbum de 1972 "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

Finalmente, pensando en esos astronautas y naves espaciales que se abren camino hacia el espacio exterior, démosle a The Beatles la última palabra con "Across the Universe". John Lennon también está flotando por ahí...

Gregory McNamee escribe sobre libros, ciencia, comida, geografía y otros temas desde su hogar en Arizona.

