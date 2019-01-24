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Elizabeth Handley Wiederholt, 101, of Maryville, MO

Funeral mass will be at 11:30 AM, Monday, January 28, 2019, at the St. Gregory's Catholic Church, Maryville. A parish and family Rosary will be at the church on Monday at 11:00 AM. St. Gregory's Catholic Church 333. S. Davis Maryville, MO 64468

Posted: Jan. 24, 2019 4:59 PM
Posted By: Maria Cary

Elizabeth Handley Wiederholt
October 07, 1917 - January 24, 2019

Elizabeth Handley Wiederholt, 101, of Maryville, MO, passed away on Thursday, January 24, 2019, at the Maryville Living Center.
Funeral mass will be at 11:30 AM, Monday, January 28, 2019, at the St. Gregory's Catholic Church, Maryville.
A parish and family Rosary will be at the church on Monday at 11:00 AM

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