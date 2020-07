Juan García Perez, 63

Mr. Juan García Perez of Saint Joseph, Missouri, USA; and Huehuetenango, Guatemala died on Thursday, July 9, 2020 at Mosaic Life Care in St. Joseph, Missouri, USA. Juan was born on September 2, 1956 in Guatemala City, Guatemala. His Mother is Catarina Perez; his Father is Miguel Jacinto García; and his Step-Mother is Juana Lucas García. Juan was a valiant, sacrificing husband and father who deeply loved his family. When he was not working; he enjoyed watching Fútbol. He was a man of faith, and trusted God with all his heart and soul. Juan was a hard-working, Union Member in United Food and Commercial Workers Union Local Two (UFCW 2) at Triumph Foods. He is held with high regard, respect and affection by his Union Brothers and Sisters. Juan was a devoted member of Saint Patrick Catholic Church; and attended the Spanish Mass every Sunday, unless he was unwell or on vacation. He will be sadly missed by his wife Lucía; children Roberto, Rosa, Francisco “Chico” (Carmelina), Alfredo (Marleny), Andrés, Rosa María, Miguel, Catarina, Candelaria; and two grandchildren Petrona, Alexa, and Liam; friends and family in Guatemala, and Omaha; and his many friends in the USA. The family invites all to come and pray, light a candle and/or just visit with them, from 2 to 4:15 pm, Rosary at 4:15 pm, and funeral mass at 5 pm on Sunday July 19, 2020 at Saint Patrick Catholic Church in St. Joseph. www.ruppfuneral.com/.

El señor Juan García Pérez de St. Joseph, Missouri, EE.UU.; y Huehuetenango, Guatemala, murió el jueves 9 de julio de 2020 en Mosaic Life Care en St. Joseph, Missouri, EE.UU. Juan nació el 2 de septiembre de 1956 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Su madre es Catarina Pérez; su padre es Miguel Jacinto García; y su madrastra es Juana Lucas García.

Juan era un esposo y padre valiente y sacrificado que amaba profundamente a su familia. Cuando no estaba trabajando, disfrutaba ver fútbol. Era un hombre de fe y confiaba en Dios con todo su corazón y alma. Juan era miembro trabajador del Local Dos del Sindicato de Trabajadores Comerciales y de Alimentos Unidos (UFCW 2) en Triumph Foods. Sus hermanos y hermanas de la Unión lo tienen en alta estima, respeto y afecto.

Juan era un miembro devoto de la Iglesia Católica de San Patricio; y asistía a la misa en español todos los domingos, a menos que estuviera enfermo o de vacaciones. Su esposa Lucía lo extrañará tristemente; hijos: Roberto, Rosa, Francisco “Chico” (Carmelina), Alfredo (Marleny), Andrés, Rosa María, Miguel, Catarina, Candelaria; y tres nietos, Petrona, Alexa y Liam; amigos y familiares en Guatemala y Omaha; y sus muchos amigos en Estados Unidos.

La familia invita a todos a venir a rezar, encender una vela y/o simplemente visitarlos, de 2 a 5 p.m. El Domingo 19 de julio de 2020, el rosario será rezado a las 4:15 p.m. en la Iglesia Católica de San Patricio en St. Joseph. Una misa fúnebre católica se llevará a cabo a las 5 pm el Domingo en la iglesia católica de San Patricio, con entierro a seguir el Lunes a las 11:00 a.m. en el cementerio católico Mount Olivet ubicado en 2600 Lovers Lane, St. Joseph, Missouri, EE.UU. 64506. Flores coloridas serán bienvenidas y muy apreciadas.

La familia sinceramente desea agradecer al equipo de cuidados pulmonares y críticos de Mosaic Life Care, específicamente al Dr. Gautam Balakrishnan; todo el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos; todo el personal de limpieza; y todos los departamentos auxiliares por su tratamiento, profesionalismo, dignidad, respeto y amabilidad durante este momento tan difícil de enfermedad y muerte. Las condolencias en línea y el video del funeral estarán disponibles en http://www.ruppfuneral.com/.