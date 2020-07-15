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BREAKING NEWS SJPD: Five injured in midtown shooting Full Story

Mari L. (Martin) Eddy, 63

No services are scheduled at this time.

Posted: Jul 15, 2020 11:56 AM
Posted By: Sarah Waters

Mari L Eddy
August 11, 1956 - July 12, 2020

Mari L. (Martin) Eddy, 63, Shenandoah, Iowa, formerly Hiawatha, Kansas, passed away Sunday, July 12, 2020, Bryan Medical East, Lincoln, Nebraska.

Survivors: husband, Alan Eddy, Shenandoah; nephews, Tim (Mandy) Thacker and children, Texas, Paul (Teri) Thacker, Georgia; great nieces, nephews.

Preceded: parents, Paul and Mary Ellen Martin; siblings, Leslie, Tim; aunts, uncles.

No service, visitation, or inurnment.

Arrangements: Minter Funeral Chapel, Rock Port, Missouri.

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