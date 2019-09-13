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Mr. Sydney Francis Weybrew, Jr., 75, of Maryville, MO

Memorial Service Saturday, October 05, 2019 2:00 PM Bram-Danfelt Funeral Home 206 E. South Hills Drive Maryville, Missouri 64468

Posted: Sep 13, 2019 4:04 PM
Posted By: Maria Cary

Mr. Sydney Francis Weybrew, Jr., 75, of Maryville, MO, passed away unexpectedly on Thursday, September 12, 2019, at his home in Maryville.
Memorial services will be at 2:00 PM, on Saturday, October 5, 2019, at the Bram-Danfelt Funeral Home, Maryville, MO. The burial will be at a later date.
In lieu of flowers, donations can be made in Sydney's name to the Maryville Public Library, or to the Missouri Democratic Party.
The full obituary will be posted soon.

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