Pedro P. Garcia-Cardenas, 64, of St. Joseph, MO

Pedro P. Garcia-Cardenas

1955-2019

Pedro P. Garcia-Cardenas, 64, of St. Joseph, passed away at his home on Monday, July 22, 2019.

Pedro was born on June 7, 1955 in Santi Espiritu Cabaiguan, Cuba, to Juan Garcia Reboredo and Isidra Cardenas. He married Ines A. Quesada Lemus on July 24, 2001. He worked on the production floor of Triumph Foods for a number of years.

Visitation from 5:00-8:00PM Friday, July 26, at Heaton-Bowman-Smith & Sidenfaden Chapel, with a Rosary prayed at 7:00PM. Mass of Christian Burial 11:00AM Saturday, July 27, at St. Patrick's Catholic Church. Interment following at Mount Olivet Cemetery.

Pedro P. García-Cárdenas

1955-2019

Pedro P. García-Cárdenas, de 64 años, de San José, falleció en su casa el lunes 22 de julio de 2019.

Pedro nació el 7 de junio de 1955 en Santi Espiritu Cabaiguan, Cuba, de Juan García Reboredo e Isidra Cárdenas.

Se casó con Ines A. Quesada Lemus el 24 de julio de 2001. Trabajó en el piso de producción de Triumph Foods durante varios años.

Visitas de 5: 00-8: 00 PM el viernes 26 de julio en la Capilla Heaton-Bowman-Smith y Sidenfaden, con un Rosario rezado a las 7:00 PM. Misa de entierro cristiano 11:00 AM el sábado 27 de julio en la iglesia católica de San Patricio. Entierro después en el cementerio de Monte Olivet.