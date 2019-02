1st round of State wrestling tournament begins Thursday

(MISSOURI)— Here are the first-round state matches on the boys' side of things for area wrestlers this week. The state tournament begins on Thursday in Columbia.

Class 1 Boys

106

Jason Strope (Fatima) vs. Jaiden Defries (Lathrop)

Andon Allen (Gallatin) vs. Sam Wilhelm (Knob Noster)

Levi Connelly (Seneca) vs. Dallas Grippando (Mid-Buchanan) Ethan Wood (Rock Port) vs. Jack Gearhart (SMA)

113

Jason Shaw (Whitfeld) vs. Justin Stanton (Tarkio)

Dawson Fansher (North Andrew) vs. Corvon Johnson (Brentwood)

Chase Blagg (Hancock) vs. Joseph Hofmeister (Plattsburg) Nathan Hyde (Mid-Buchanan) vs. Caleb Little (Christian)

120

Clayton Swadley (Seneca) vs. Garrett McCutchen (Lawson)

Ross Critten (Gallatin) vs. Clayton Coleman (Versail)

Lucas Laux (Fatima) vs. Chance Cummings (Hamilton) Drystan Dotson (Lathrop) vs. Jayce Griggs (Blair Oaks)

126

Ayden Wayne (Gallatin) vs. Wyatt Cooley (Father Tolton)

Colton Fisher (Marceline) vs. Brendan Bertoncino (Maysville)

Donavan Parn (Brookfield) vs. Dylon Pappert (Stanberry) Tim Speer (Mid-Buchanan) vs. Mason Hutchings (Richmond)

132

Xavier Lane (Brentwood) vs. Kyle Sizemore (Lawson) Jynelle Evans (Berkeley) vs. Rodell Sperry (Gallatin) Andrew Beane (Lathrop) vs. Troquan Mays (Central New Madrid)

138

Wade Raeman (Whitfield) vs. Radley Reed (Hamilton) Drake Eychaner (North Andrew) vs. Bobby Ulloa (WC) Xavier Smith (Hancock) vs. William Walters (Mid-Buchanan) Tanner Dalinghaus (Lathrop) vs. Justin Woods (Kennett)

145

Dalton Hembree (Seneca) vs. Derek Aikin (Hamilton) Braden Carpenter (Lawson) vs. Eli Batiste (Blair Oaks) Matt Wuntke (Knob Noster) vs. Jacob Maize (Gallatin) Chase Davidson (Mid-Buchanan) vs. Pake Schmoeger (Holden)

152

Zane Cotten (Seneca) vs. Lane Horinek (Hamilton) Tyler Paul (Lathrop) vs. Armani Graybill (Holden) Kolby Estes (Warsaw) vs. Owen Schweizer (Gallatin) Creed Webster (Mid-Buchanan) vs. Levi Haney (Blair Oaks)

160

Tom Crouse (Gallatin) vs. Dominick Mitchell (Macon) Noah Lewis (Trenton) vs. Joseph Hilburn (Polo) Hunter Nelson (Marceline) vs. Klayton Kennedy (Plattsburg) Tyler Ross (Lawson) vs. James Wilkson (Lafayette County)

170

Drayton Harris (Gallatin) vs. Dawson Baker (Brookfield) Mark Trump (Trenton) vs. Elijah Harper (Hamilton) Sean Emerson (Lexington) vs. Dalton Cook (Lawson) Dorian Walters (Lathrop) vs. Ben Breitwesier (Father Tolton)

182

Ethan Hovis (Whitfield) vs. Corbin Vieth (Mid-Buchanan) Justin Wright (Lathrop) vs. Hayden Higgins (Kennett) Justin Montgomery (Herculaneum) vs. Cade Killingsworth (Lawson) Trent Strong (Maysville) vs. Robert 'Tre Watson (Brentwood)

195

Quinton Wolfe (Lathrop) vs. Ryker Plymell (Richmond) Jadan Whitney (Trenton) vs. Garrett Pair (Lawson) Montgomery Mills (Father Tolton) vs. Brayden Burleson (Mid-Buchanan) Cole Gripka (Maysville) vs. Pedro Garduno (MMA)

220

Owen Gray (Diamond) vs. Thomas Macomber (Lathrop) Wyatt Becker (Lawson) vs. Travis Stout (Holden) Justin Leath (Lone Jack) vs. Tallon Privat (Mid-Buchanan) Graydee Rains (Gallatin) vs. Zach Baldwin (Sherwood)

285

Wyatt Callaway (Mid-Buchanan) vs. Caden Phillips (Macon) Monroe Mills (Father Tolton) vs. Thomas Tharp (West Platte) Brooks Baker (Brookfield) vs. Trevor Rush (Plattsburg) Ethan Bowers (Lawson) vs. Sky Spotted Eagle Thunderchild Henio (MMA)

Class 2

106

Keith Ransom (Mexico) vs. Tanner Riley (Cameron) Owen Uhls (Fulton) vs. Sheldon Rader (Chillicothe) Tyler Murphy (Benton) vs. Matthew Hornbeck (Winfield)

113

Dalton McNeal (St. Gen.) vs. Aidan Zimmerman (Chillicothe) Joshua Countryman (Central PH) vs. Andy Nyugen (Lafayette) Coleman Oxford (Cameron) vs. CJ Greene (Dexter)

120

Isaac Conrad (LSCH) vs. Brecken Gates (Cameron) Conner Keithley (Chillicothe) vs. Logan Blickhan (Kirksville) Sam Hrabovsky (Fulton) vs. Austin Allen (Lafayette)

126

Kade Wilmes (Maryville) vs. Keegan Scarborough (Oak Grove) Riley Williams (Logan Rog.) vs. Trevor Johnson (Lafayette) Matthew Bahl (Monett) vs. Connor Timmons (Benton) Caleb Worland (Cameron) vs. Zach Redwine (Pleasant Hill)

132

Jacob Dickens (St. Gen.) vs. Marshall Kennedy (Cameron) Dalton Thompson (St. Clair) vs. Aiden Perry (Benton) Colten Sewell (Chillicothe) vs. Jalen McKee (Univ. City)

138

Cristian Dixon (Benton) vs. Jonathan Krygiel (Sullivan) Jaelen Woods (Normandy) vs. Lavery Jones (Chillicothe)

145

Blake Howard (Kirksville) vs. Tristan Brown (Cameron) Connor Weiss (Maryville) vs. Anthony Stevens (Centralia) Hunter Armstrong (Benton) vs. Austin Skaggs (South Boone)

152

Tristan Morris (Moberly) vs. Dawson Wheeler (Chillicothe) Kaden Ehrhardt (Savannah) vs. Jaden Ballinger (Kirksville) Brant Whitaker (Boonville) vs. Drew Spire (Maryville)

160

Hayden Burks (Bolivar) vs. Aiden Gromowski (Benton) Gaven Gray-Walker (Maryville) vs. Adrian Whitehead (Oak Grove)

170

Keegan Reynolds (Cameron) vs. Noah Sears (Oak Grove) Floyd Miller (Buffalo) vs. Alex Barker (Benton)

182

Camren Hedgpeth (Cameron) vs. Dylan Bomar (ND Cape) Evan Shetley (Sullivan) vs. Donald McCracken (Chillicothe) Dakwan Zamor (Lafayette) vs. Joshua Whaley (Central PH)

195

Keiren Watkins (Maryville) vs. Zander Brinegar (Oak Grove) Wesley Merriman (Monett) vs. Isaih Kille (Chillicothe) Kaden Dillon (Eldon) vs. Wyatt Burnett (Cameron)

220

Dalton Bingman (Priory) vs. Jacob Husch (Cameron) Matthew Callen (Chillicothe) vs. Jarrett Kinder (Moberly) Colton Gillespie (Kirksville) vs. Ben Walker (Savannah)

285

Keegan Valdez (Chillicothe) vs. Raymond Villalta (Monett) Tyler Curd (Oak Grove) vs. Jeff Stooksbury (Maryville) Jacob Dowell (Benton) vs. Dylan Barber (Hollister)