Gehring, Lanning elected to SJSD Board of Education

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 116 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN EAST CENTRAL KANSAS
JOHNSON KS LINN KS MIAMI
IN NORTHEAST KANSAS
ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH
WYANDOTTE
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL MISSOURI
CALDWELL DAVIESS HARRISON
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW BUCHANAN CLINTON
DEKALB GENTRY HOLT
NODAWAY WORTH
IN WEST CENTRAL MISSOURI
CASS CLAY JACKSON
PLATTE RAY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BELTON, BETHANY,
BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA,
CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH,
GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY, HAMILTON, HARRISONVILLE,
HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT, KANSAS CITY,
KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KING CITY, LA CYGNE, LANSING,
LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LIBERTY, LOUISBURG,
MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MOUND CITY, MOUND CITY, OLATHE,
OREGON, OSAWATOMIE, OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE,
PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO,
RAYMORE, RICHMOND, RIVERSIDE, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH,
ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TROY,
UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.