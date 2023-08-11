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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
625 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              LEAVENWORTH
WYANDOTTE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              DAVIESS               GRUNDY
HARRISON              LIVINGSTON            MERCER

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                ATCHISON MO           BUCHANAN
CLINTON               DEKALB                GENTRY
HOLT                  NODAWAY               WORTH

IN WEST CENTRAL MISSOURI

CLAY                  JACKSON               PLATTE
RAY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER,
BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE,
COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FAIRFAX,
FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY,
HAMILTON, HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT, KANSAS CITY,
KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KING CITY, LANSING, LATHROP, LAWSON,
LEAVENWORTH, LENEXA, LIBERTY, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE,
MERCER, MOUND CITY, OLATHE, OREGON, OSBORN, OVERLAND PARK,
PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, RICHMOND,
RIVERSIDE, ROCK PORT, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH,
ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO,
TRENTON, TROY, UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.

I-229 Double Decker Bridge Reopens

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I-229 Double Decker Bridge Reopens
By: Nicole Scott

St. Joseph, MO; The Missouri Department of Transportation (MoDOT) sent out a media release stating that the I-229 Double Decker bridge in St. Joseph is now open.

The statement said that this includes all on and off ramps. 

The bridge has been closed since July 28th after the pavement blew up.

Pavement blow ups occur when moisture leaks into the layers and heat causes those layers to expand. 

More information about MoDOT can be found here .

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