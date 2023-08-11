Buchanan County Shooting Suspect Taken Into Custody

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
625 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN EAST CENTRAL KANSAS
JOHNSON KS
IN NORTHEAST KANSAS
ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH
WYANDOTTE
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL MISSOURI
CALDWELL DAVIESS GRUNDY
HARRISON LIVINGSTON MERCER
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN
CLINTON DEKALB GENTRY
HOLT NODAWAY WORTH
IN WEST CENTRAL MISSOURI
CLAY JACKSON PLATTE
RAY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER,
BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE,
COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FAIRFAX,
FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY,
HAMILTON, HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT, KANSAS CITY,
KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KING CITY, LANSING, LATHROP, LAWSON,
LEAVENWORTH, LENEXA, LIBERTY, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE,
MERCER, MOUND CITY, OLATHE, OREGON, OSBORN, OVERLAND PARK,
PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, RICHMOND,
RIVERSIDE, ROCK PORT, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH,
ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO,
TRENTON, TROY, UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.