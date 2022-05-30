WATCH: St. Joseph Mustangs Show Week 1

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 294 IN
EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN EAST CENTRAL KANSAS
JOHNSON KS MIAMI
IN NORTHEAST KANSAS
ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH
WYANDOTTE
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL MISSOURI
HARRISON
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN
CLINTON DEKALB GENTRY
HOLT NODAWAY WORTH
IN WEST CENTRAL MISSOURI
PLATTE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, CAMERON,
CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX,
FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH, GRANT CITY, HIGHLAND,
KANSAS CITY KANSAS, KING CITY, LANSING, LATHROP, LEAVENWORTH,
LENEXA, LOUISBURG, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MOUND CITY,
OLATHE, OREGON, OSAWATOMIE, OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA,
PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, RIVERSIDE, ROCK PORT,
SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY,
STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TROY, UNION STAR, WATHENA,
WEATHERBY LAKE, AND WESTON.