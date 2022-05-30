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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 294 IN
EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS            MIAMI

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              LEAVENWORTH
WYANDOTTE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

HARRISON

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                ATCHISON MO           BUCHANAN
CLINTON               DEKALB                GENTRY
HOLT                  NODAWAY               WORTH

IN WEST CENTRAL MISSOURI

PLATTE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, CAMERON,
CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX,
FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH, GRANT CITY, HIGHLAND,
KANSAS CITY KANSAS, KING CITY, LANSING, LATHROP, LEAVENWORTH,
LENEXA, LOUISBURG, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MOUND CITY,
OLATHE, OREGON, OSAWATOMIE, OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA,
PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, RIVERSIDE, ROCK PORT,
SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY,
STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TROY, UNION STAR, WATHENA,
WEATHERBY LAKE, AND WESTON.

WATCH: St. Joseph Mustangs Show Week 1

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St. Joseph Mustangs Show

St. Joseph Mustangs Show

(ST. JOSEPH, Mo.)— Check out the first episode of the St. Joseph Mustangs show. 

In the first episode, KQ2's Chris Roush and Mitchell Riberal talk with owner Ky Turner, Mitchell challenges Blayze Kemper to a quiz bowl, and we hear from third-year Mustang Brady Holden.

Watch this week's episode at this link— St. Joseph Mustangs Show.

The show is sponsored by Goetz Credit Union and Triumph Foods.

Check out up-to-date local high school and college sports scores right here on KQ2.com 