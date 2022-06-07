WATCH: St. Joseph Mustangs Show Week 2

 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a

* Severe Thunderstorm Warning for...
Doniphan County in northeastern Kansas...
Northeastern Atchison County in northeastern Kansas...
Northern Buchanan County in northwestern Missouri...
Southeastern Holt County in northwestern Missouri...
Andrew County in northwestern Missouri...

* Until 1230 AM CDT.

* At 1148 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line
extending from near Fillmore to near Highland, moving southeast at
35 mph.

HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees.

* Locations impacted include...
St. Joseph, Atchison, Savannah, Wathena, Elwood, Highland, Troy,
Country Club Villa, Country Club, Oregon, Amazonia, Lancaster,
Forest City, Fillmore, Denton, Doniphan, Cosby, Severance,
Farmington and Leona.

This includes the following highways...
Interstate 29 between mile markers 43 and 75.
Interstate 229 between mile markers 0 and 14.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

For your protection move to an interior room on the lowest floor of a
building.

&&


HAIL THREAT...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...0.75 IN;
WIND THREAT...RADAR INDICATED;
MAX WIND GUST...60 MPH

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
327 IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS            LINN KS               MIAMI

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           LEAVENWORTH           WYANDOTTE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN CENTRAL MISSOURI

COOPER                HOWARD                PETTIS
SALINE

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              CARROLL               CHARITON
LINN MO               LIVINGSTON            MACON
RANDOLPH

IN NORTHWEST MISSOURI

BUCHANAN              CLINTON

IN WEST CENTRAL MISSOURI

BATES                 CASS                  CLAY
HENRY                 JACKSON               JOHNSON MO
LAFAYETTE             PLATTE                RAY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BOONVILLE,
BRAYMER, BRECKENRIDGE, BROOKFIELD, BRUNSWICK, BUTLER, CAMERON,
CARROLLTON, CHILLICOTHE, CLINTON, CONCORDIA, EXCELSIOR SPRINGS,
FAYETTE, FORT LEAVENWORTH, GLADSTONE, GLASGOW, HAMILTON,
HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, INDEPENDENCE, KANSAS CITY,
KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KEYTESVILLE, LA CYGNE, LA PLATA,
LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON,
LIBERTY, LOUISBURG, MACON, MARCELINE, MARSHALL, MOBERLY,
MOUND CITY, NEW FRANKLIN, ODESSA, OLATHE, OSAWATOMIE,
OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG,
PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND,
RIVERSIDE, SALISBURY, SEDALIA, SHAWNEE, ST. JOSEPH,
ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY, WARRENSBURG, WEATHERBY LAKE, WESTON,
AND WINDSOR.

WATCH: St. Joseph Mustangs Show Week 2

  • 0
St. Joseph Mustangs Show

St. Joseph Mustangs Show

(ST. JOSEPH, Mo.) Check out the second episode of the St. Joseph Mustangs show. 

In this episode, we chat with owner Ky Turner, Mitchell Riberal recaps the area high school baseball teams' state success, first-ever female Mustangs coaches, and Johnny Coy challenges Blayze Kemper to a quiz bowl. 

Watch this week's episode at this link— St. Joseph Mustangs Show.

The show is sponsored by Goetz Credit Union and Triumph Foods.

Check out up-to-date local high school and college sports scores right here on KQ2.com 

Tags

Recommended for you