Troy wins Class 2-1A Regional, advances to state

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
237 IN EFFECT UNTIL 4 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS            LINN KS               MIAMI

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           LEAVENWORTH           WYANDOTTE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN CENTRAL MISSOURI

COOPER                HOWARD                PETTIS
SALINE

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              CARROLL               CHARITON

IN NORTHWEST MISSOURI

BUCHANAN              CLINTON

IN WEST CENTRAL MISSOURI

BATES                 CASS                  CLAY
HENRY                 JACKSON               JOHNSON MO
LAFAYETTE             PLATTE                RAY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BOONVILLE,
BRAYMER, BRECKENRIDGE, BRUNSWICK, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON,
CLINTON, CONCORDIA, EXCELSIOR SPRINGS, FAYETTE, FORT LEAVENWORTH,
GLADSTONE, GLASGOW, HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE,
INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY,
KEYTESVILLE, LA CYGNE, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH,
LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISBURG, MARSHALL, MOUND CITY,
NEW FRANKLIN, ODESSA, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA,
PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON,
POLO, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SALISBURY,
SEDALIA, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY,
WARRENSBURG, WEATHERBY LAKE, WESTON, AND WINDSOR.

Weather Alert

...Strong winds will impact portions of northeastern Buchanan,
southeastern Andrew and southwestern DeKalb Counties through 1045 PM
CDT...

At 1001 PM CDT, Doppler radar was tracking an area of strong winds
over St. Joseph, moving east at 20 mph.

HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around
unsecured objects.

Locations impacted include...
St. Joseph, Country Club Villa, Country Club, Stewartsville,
Clarksdale, Easton, Cosby and Helena.

This includes the following highways...
Interstate 29 between mile markers 43 and 55.
Interstate 229 between mile markers 0 and 12.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

If outdoors, consider seeking shelter inside a building.

A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 400 AM CDT for
northwestern Missouri.

&&


MAX HAIL SIZE...0.00 IN;
MAX WIND GUST...55 MPH

Troy wins Class 2-1A Regional, advances to state

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Troy advances to state tournament

Troy advances to state tournament

(WATHENA, Kan.) The Troy Trojans softball team is advancing to the Class 2-1A state tournament.

The Trojans defeated McLouth, 1-0, in the regional championship Tuesday night in Wathena.

Troy defeated Riverside, 12-2, in the semifinals earlier in the day. Junior standout pitcher Paityn Engemann recorded double-digit strikeouts in both games. 

She also hit a home run in game 1. 

The Trojans won the regional title on a walk-off base hit from freshman Emerson Weber to defeat McLouth.

Check out up-to-date local high school and college sports scores right here on KQ2.com 

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