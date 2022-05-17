Troy wins Class 2-1A Regional, advances to state

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
237 IN EFFECT UNTIL 4 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN EAST CENTRAL KANSAS
JOHNSON KS LINN KS MIAMI
IN NORTHEAST KANSAS
ATCHISON KS LEAVENWORTH WYANDOTTE
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN CENTRAL MISSOURI
COOPER HOWARD PETTIS
SALINE
IN NORTH CENTRAL MISSOURI
CALDWELL CARROLL CHARITON
IN NORTHWEST MISSOURI
BUCHANAN CLINTON
IN WEST CENTRAL MISSOURI
BATES CASS CLAY
HENRY JACKSON JOHNSON MO
LAFAYETTE PLATTE RAY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BOONVILLE,
BRAYMER, BRECKENRIDGE, BRUNSWICK, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON,
CLINTON, CONCORDIA, EXCELSIOR SPRINGS, FAYETTE, FORT LEAVENWORTH,
GLADSTONE, GLASGOW, HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE,
INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY,
KEYTESVILLE, LA CYGNE, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH,
LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISBURG, MARSHALL, MOUND CITY,
NEW FRANKLIN, ODESSA, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA,
PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON,
POLO, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SALISBURY,
SEDALIA, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY,
WARRENSBURG, WEATHERBY LAKE, WESTON, AND WINDSOR.