Lafayette's King signs NLI to play basketball at Iowa Lakes CC

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 116 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS            LINN KS               MIAMI

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              LEAVENWORTH
WYANDOTTE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              DAVIESS               HARRISON

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                BUCHANAN              CLINTON
DEKALB                GENTRY                HOLT
NODAWAY               WORTH

IN WEST CENTRAL MISSOURI

CASS                  CLAY                  JACKSON
PLATTE                RAY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BELTON, BETHANY,
BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA,
CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH,
GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY, HAMILTON, HARRISONVILLE,
HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT, KANSAS CITY,
KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KING CITY, LA CYGNE, LANSING,
LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LIBERTY, LOUISBURG,
MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MOUND CITY, MOUND CITY, OLATHE,
OREGON, OSAWATOMIE, OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE,
PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO,
RAYMORE, RICHMOND, RIVERSIDE, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH,
ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TROY,
UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.

Weather Alert

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM CDT
FOR NORTHWESTERN LEAVENWORTH...SOUTHEASTERN ATCHISON...CENTRAL
BUCHANAN...NORTHWESTERN PLATTE AND SOUTHEASTERN ANDREW COUNTIES...

At 935 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line
extending from Union Star to near Easton, moving northeast at 45 mph.

HAZARD...Quarter size hail.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Damage to vehicles is expected.

Locations impacted include...
St. Joseph, Elwood, Country Club Villa, Country Club, Agency, De
Kalb, Cosby, Iatan, Faucett, Lowemont and Bean Lake.

This includes the following highways...
Interstate 29 between mile markers 35 and 55.
Interstate 229 between mile markers 0 and 9.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

For your protection move to an interior room on the lowest floor of a
building.

&&


HAIL THREAT...OBSERVED;
MAX HAIL SIZE...1.00 IN;
WIND THREAT...RADAR INDICATED;
MAX WIND GUST...<50 MPH

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO
1 AM CDT WEDNESDAY...

* WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts 45 to 50 mph
expected.

* WHERE...Portions of east central and northeast Kansas and
central, north central, northwest and west central Missouri.

* WHEN...From 2 PM Tuesday to 1 AM CDT Wednesday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

&&

Lafayette's King signs NLI to play basketball at Iowa Lakes CC

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Lafayette's King signs NLI to play basketball at Iowa Lakes CC

Lafayette's King signs NLI to play basketball at Iowa Lakes CC

(ST. JOSEPH, Mo.)— Lafayette senior Jazlyn King signed her National of Letter Intent Monday morning to continue her basketball career.

King will head to Iowa Lakes Community College next year.

King played and started all four years for the Fighting Irish. 

She helped lead the Lafayette program to back-to-back double digit win seasons during her junior and senior seasons.

Check out up-to-date local high school and college sports scores right here on KQ2.com 

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