Stop On Red: Kids Ahead

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
491 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN EAST CENTRAL KANSAS
JOHNSON KS LINN KS MIAMI
IN NORTHEAST KANSAS
ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH
WYANDOTTE
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN CENTRAL MISSOURI
PETTIS SALINE
IN NORTH CENTRAL MISSOURI
CALDWELL CARROLL DAVIESS
LIVINGSTON
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW BUCHANAN CLINTON
DEKALB
IN WEST CENTRAL MISSOURI
BATES CASS CLAY
HENRY JACKSON JOHNSON MO
LAFAYETTE PLATTE RAY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BRAYMER,
BRECKENRIDGE, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON, CHILLICOTHE,
CLARKSDALE, CLINTON, CONCORDIA, COUNTRY CLUB VILLA, ELWOOD,
EXCELSIOR SPRINGS, FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE,
HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, HIGHLAND, INDEPENDENCE,
JAMESPORT, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, LA CYGNE,
LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON,
LIBERTY, LOUISBURG, MARSHALL, MAYSVILLE, MOUND CITY, ODESSA,
OLATHE, OSAWATOMIE, OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE,
PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO,
RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SAVANNAH, SEDALIA,
SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY, STEWARTSVILLE,
TROY, UNION STAR, WARRENSBURG, WATHENA, WEATHERBY LAKE, WESTON,
AND WINDSOR.